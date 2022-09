Trentin najsprytniejszy na finiszu w Luksemburgu. Ważna rola Majki

Wyścig Tour de Luxembourg można oglądać w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Zakończył karierę cytatem z "Forresta Gumpa" 37-letni... czytaj dalej » Środowa trasa liczyła sobie niespełna 162 kilometry i prowadziła z Junglinster do Schifflange. Znajdowały się na niej co prawda trzy górskie premie, ale nie były na tyle wymagające, by mogły zdecydować o losach zwycięstwa etapowego. Wszystko miało rozegrać się na 900-metrowym podjeździe Poteau de Kayl, z którego do mety pozostawały już tylko cztery kilometry.

Koledzy zapracowali na zwycięstwo Trentina

I rzeczywiście, po kilku niegroźnych atakach na decydującym fragmencie z dużej grupy nieznacznie oderwał się Francuz Dorian Godon (AG2R Citroën Team), ale jego kilkusekundowa przewaga nie dawała nadziei na samotne dojechanie do mety. Jedyne co osiągnął, to rozciągnięcie peletonu.

Ostatecznie Godon musiał się poddać na 1300 metrów przed kreską. Właśnie wtedy efekt osiągnęli bardzo mocno pracujący kolarze UAE Team Emirates z Majką na czele. Ich wysiłek poskutkował tym, że w doskonałej pozycji do sprinterskiego finiszu znalazł się Trentin i to on cieszył się ze zwycięstwa. Za jego plecami finiszowali Florian Sénéchal i Davide Ballerini (obaj Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Prowadzenie w wyścigu utrzymał Francuz Valentin Madouas z Groupama-FDJ, który podobnie jak Majka finiszował w peletonie.