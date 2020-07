Nowe barwy u Kwiatkowskiego. Team Ineos zmieni się przed Tour de France

Czekali aż cztery miesiące. Kolarze wracają do ścigania Fani kolarstwa... czytaj dalej » O planowanych przez Team Ineos zmianach mówiło się od dłuższego czasu. Szczegóły ujrzały światło dzienne w środę, gdy włoskie media poinformowały o złożonym przez zespół wniosku o zmianę nazwy, skierowanym do Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), a australijski serwis Ridemedia.com.au opublikował projekt nowych strojów.

Zgodnie z przypuszczeniami zmiana jest związana z wprowadzeniem na rynek przez motoryzacyjną część koncernu Ineos terenowego samochodu Ineos Grenadier. Pierwotnie miał on być unowocześnioną wersją kultowego Land Rovera Defendera, którego produkcję zakończono w 2016 roku po 67 latach. Koncern Jaguar Land Rover odstąpił jednak od złożonej przez szefa Ineos Jima Ratcliffe'a propozycji współpracy i w ubiegłym roku opracował nową wersję Defendera. Ineos, we współpracy z BMW i Magna Steyr, postanowił wprowadzić na rynek własny pojazd.

Okazjonalne zmiany barw i nazw

Ineos Grenadier ma trafić do salonów w 2021 roku i to właśnie z tym wydarzeniem związane są zmiany nazwy i kolorystyki sponsorowanej przez firmę Ratcliffe'a drużyny kolarskiej, która za główny cel sezonu stawia sobie obronę trofeum Tour de France.

Tego typu zmiana w trakcie sezonu nie jest niczym nowym, a regulacje UCI przewidują, że każdy zespół może jej dokonać raz w roku. Niektóre ekipy korzystają z tej możliwości, by w szczególny sposób promować produkty sponsorów na określonych rynkach. W ubiegłorocznym Tour de Pologne w innych barwach i pod nazwą Lotto-Fix All wystąpiła drużyna Tomasza Marczyńskiego, na co dzień jeżdżąca jako Lotto-Soudal.

W 2018 roku ówczesny zespół Team Sky wystąpił w Tour de France w strojach z charakterystycznym wizerunkiem orki. Był to element kampanii "Ocean Rescue", której celem była walka z zanieczyszczeniem mórz i oceanów plastikowymi odpadkami.

Źródło: Getty Images Team Sky podczas Tour de France w 2018 roku

Grenadier co najmniej do końca sezonu

Tegoroczna zmiana będzie miała bardziej długotrwały charakter. Według nieoficjalnych informacji Ineos Grenadier będzie obecny w peletonie co najmniej do końca bieżącego sezonu.

Oprócz samych strojów zmieni się zapewne również malowanie rowerów, na których o kolejny triumf w Tour de France będą walczyć wspomagani m.in. przez Kwiatkowskiego Egan Bernal, Geraint Thomas i Chris Froome. Kilka dni temu dostarczająca Ineosowi rowery firma Pinarello ujawniła nowy schemat malowania topowego modelu Dogma F12. Prawdopodobnie będzie on miał również zastosowanie w sprzęcie wykorzystywanym przez drużynę.

Team Ineos początkowo odmawiał komentarza na temat ujawnionych planów zespołu. Ostatecznie potwierdził zmianę i poinformował, że nowe stroje zostaną oficjalnie zaprezentowane w tygodniu poprzedzającym start Wielkiej Pętli.

Opóźniony przez pandemię COVID-19 wyścig ma się rozpocząć 29 sierpnia w Nicei. Zakończy się 20 września na Polach Elizejskich w Paryżu.