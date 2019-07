Kwiatkowski zadowolony. "Zrobiliśmy swoje i basta"

Ineos na papierze wydawał się faworytem drugiego etapu Wielkiej Pętli i potwierdził to na ulicach Brukseli. Czas 29.18 długo pozostawał poza zasięgiem pozostałych drużyn.

- Nie mieliśmy dzisiaj czasu się stresować, ponieważ startowaliśmy jako pierwsi. Nie mieliśmy okazji nasłuchiwać międzyczasów innych ekip. Wyjechaliśmy na trasę, zrobiliśmy swoje i basta - przyznał po zakończeniu czasówki Polak.

Dopiero po dwóch godzinach zmagań wynik ten zdołał pobić zespół Jumbo-Visma (28.57), który w niedzielę wyjechał na trasę jako ostatni.

- Jazda drużynowa na czas jest kluczowa dla losów rywalizacji w pierwszym tygodniu. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli już po tym etapie pokazać, że jesteśmy silni w klasyfikacji generalnej - zapowiadał przed startem tegorocznego Tour de France Michał Kwiatkowski.

Brytyjski team istotnie otworzył rywalizację w mocnym tempie. Całą trasę przejechał przy średniej prędkości 56,5 km/h. Wiele pracy szczególnie na finiszu wykonał Kwiatkowski, który przed ostatnim zakrętem popisał się dobrą zmianą.

- Byłem akurat na takiej pozycji przed ostatnią szykaną, że musiałem dać najmocniejszą zmianę, jaką tylko mogłem i potem odbić, ponieważ wszyscy nie zmieścilibyśmy się w zakręcie - relacjonował polski kolarz w rozmowie z Adamem Proboszem z Eurosportu.

Lider w formie

Mocnym punktem Ineos był Geraint Thomas. Jeden z liderów zespołu miał problemy podczas pierwszego etapu Wielkiej Pętli. Na 1,5 km przed końcem musiał ominąć leżącego na szosie Dylana Groenewegena (Jumbo-Visma), ale kosztowało to go wjechaniem w barierki. Na szczęście nie doznał przy tym żadnego urazu i w niedzielę był mocnym punktem swojej grupy.

Kwiatkowski nie przywiązywał wielkiej wagi do faktu, że to Walijczyk pierwszy wjechał na metę.

- Tak naprawdę nie miało to znaczenia, kto pierwszy zafiniszuje. Każdy dał z siebie wszystko. Kolejność na mecie jest mało ważna - stwierdził Polak.

Under 30 minutes in aero position

2 hours in hot seat position

Missed the first place, but still very happy that everyone gave it all out @TeamINEOS@LeTour

@GettySportpic.twitter.com/9xtkEokWas — Michał Kwiatkowski (@kwiato) July 7, 2019

Pytany o profil niedzielnej trasy, "Kwiato" przyznał, że nie była szczególnie wymagająca technicznie, lecz konieczne było zachowanie odpowiedniej koncentracji.

- Wyglądało na to, że jest parę momentów, w których można przycisnąć i poczuć prędkość. To jest jednak Tour de France i wszystkie ekipy przywożą tutaj najsilniejszych kolarzy. Mała pomyłka mogła wiele kosztować - przyznał na koniec.

Wyniki 2. etapu (jazda drużynowa na czas - 27,6 km)

1. Team Jumbo-Visma (Holandia) 28.57

2. Team Ineos (W. Brytania) strata 21 s

3. Deceuninck-Quick-Step (Belgia) 22

4. Team Sunweb (Niemcy) 26

5. Team Katiusza-Alpecin (Szwajcaria) 27

6. EF Education First (USA) 28

7. CCC Team (Polska) 32

8. Groupama-FDJ (Francja) 32

9. Bahrain-Merida (Bahrajn) 37

10. Astana (Kazachstan) 41



Klasyfikacja indywidualna (po 2 etapach)

1. Mike Teunissen (Holandia/Team Jumbo) 4:51.34

2. Wout van Aert (Belgia/Team Jumbo) strata 10 s

3. Steven Kruijswijk (Holandia/Team Jumbo)

4. Tony Martin (Szwajcaria/Team Jumbo)

5. George Bennett (Nowa Zelandia/Team Jumbo) wszyscy ten sam czas

6. Gianni Moscon (Włochy/Team Ineos) 30

7. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbia/Team Ineos)

8. Geraint Thomas (W. Brytania/Team Ineos)

9. Dylan Van Baarle (Holandia/Team Ineos) wszyscy ten sam czas

10. Elia Viviani (Włochy/Deceuninck-Quick-Step) 31

---

72. Michał Kwiatkowski (Polska/Team Ineos) 1.03

146. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 2.42