Tour de France pozostaje zagadką. Wiele scenariuszy, mało konkretów

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Dwukrotny mistrz olimpijski jest na nie. "Bez kibiców to nie Tour de France" Zdaniem Gerainta... czytaj dalej » Przedstawiciele organizującego wyścig stowarzyszenia ASO wciąż zachowują milczenie, wychodząc zapewne z założenia, że w obecnej sytuacji, gdy dochodzi do dramatów związanych z pandemią, sport powinien zejść na drugi plan. Francja jest czwartym - po Włoszech, Hiszpanii i Niemczech - państwem europejskim najbardziej dotkniętym koronawirusem.

ASO skontaktowało się dotychczas tylko z gospodarzami miast etapowych, informując ich, że decyzja o organizacji wyścigu zapadnie do 15 maja. Planowany start ma nastąpić 27 czerwca w Nicei, a meta tradycyjnie w Paryżu - 19 lipca.

Kolarze marzą o ściganiu

Niemal wszyscy kolarze chcą, aby tegoroczny Tour de France doszedł do skutku. Przeciwko organizacji wyścigu wypowiedzieli się w ostatnich dniach jedynie były dyrektor sportowy wielu grup i były selekcjoner reprezentacji Francji Cyrille Guimard, a także były belgijski kolarz Tom Boonen.

Wagę Tour de France, imprezy numer 1 w kalendarzu kolarskim, podkreślają wszystkie ekipy.

- Ten wyścig daje co najmniej 60 proc. oddźwięku medialnego w całym roku - ocenił dyrektor sportowy francuskiej drużyny AG2R Vincent Lavenu. I nie jest to opinia odosobniona. Nic dziwnego, że grupy i ich sponsorzy chcą za wszelką cenę uratować tegoroczną edycję Wielkiej Pętli.

Obecnie część zawodników może prowadzić treningi na zewnątrz, np. w Niemczech, Belgii i Szwajcarii. Niektórzy nie mają jednak takiej możliwości, m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii. Są ograniczeni do ćwiczeń w swoich domach.

Jak oceniają trenerzy, przygotowanie do siedmioetapowego wyścigu wymaga co najmniej czterech tygodni treningów na szosie. Czas potrzebny do zbudowania formy na trwającą ponad trzy tygodnie Wielką Pętlę jest znacznie dłuższy.

- Kolarze muszą wyjechać na szosy najpóźniej 10 maja, oczywiście jeśli warunki na to pozwolą - obliczył szef ekipy Arkea-Samsic Emmanuel Hubert.

Tour de France jest jedyną wielką imprezą sportową tego lata, która nie została jeszcze odwołana. Piłkarskie mistrzostwa Europy czy igrzyska olimpijskie w Tokio przełożono na rok 2021. To daje więcej pola na zmianę terminu wyścigu. W ubiegłym tygodniu odbyły się rozmowy pod egidą Międzynarodowej Unii Kolarskiej, dotyczące ewentualnych przesunięć w kalendarzu imprez. Po spotkaniu nie przekazano jednak żadnego komunikatu.

Obecność kibiców jest nieodzowna

Nie wzbudził entuzjazmu pomysł francuskiej minister sportu Roxany Maracineanu, aby zorganizować Tour de France bez kibiców. Nie spodobał się ani zawodnikom (protestował m.in. triumfator z 2018 roku Walijczyk Geraint Thomas), ani gospodarzom miast etapowych.

Nie brak głosów, że gdyby wyścig udało się zorganizować z udziałem publiczności, byłaby to jedna z najwspanialszych edycji.

94-letni Raphael Geminiani, uczestnik Tour de France z 1947 roku, przypomniał w wywiadzie dla "L'Equipe" entuzjazm, jaki towarzyszył tamtemu wyścigowi, pierwszemu po zakończeniu II wojny światowej.

- Ten okres kwarantanny, jaki przechodzimy, odciśnie się na nas pod względem moralnym. Trzeba będzie leczyć rany i Tour de France mógłby nam w tym pomóc - powiedział Geminiani.

Według oficjalnych danych z powodu pandemii koronawirusa zmarło we Francji ponad 3,5 tys. osób.