Tour de France – najsłynniejszy wyścig kolarski w wyjątkowej odsłonie na platformach Eurosportu

Pogaczar znowu wygra "Wielką Pętlę"? Rywale mają inne plany Szykuje się... czytaj dalej » W Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze miłośnicy kolarstwa obejrzą każdy etap najbardziej prestiżowego wyścigu świata od startu do mety z komentarzem Tomasza Jarońskiego i Dariusza Baranowskiego. Błyskotliwymi spostrzeżeniami dzielić się będą legendy kolarstwa: Alberto Contador i Bradley Wiggins.

Czterech Polaków na trasie Tour de France 2022

Na starcie 109. edycji Tour de France stanie czterech Polaków: Rafał Majka (UAE Team Emirates), Łukasz Owsian (Team Akrea Samsic), Kamil Gradek (Bahrain Victorious) i Maciej Bodnar (Team TotalEnergies).

Od 1 do 24 lipca peleton przejedzie 3349,8 km. Tegoroczna Wielka Pętla wystartuje w Kopenhadze, a zakończy się tradycyjnie na Polach Elizejskich w Paryżu. W trakcie ponad trzech tygodni kolarze odwiedzą również Belgię i Szwajcarię.

Z 21 etapów sześć to etapy górskie, sześć płaskie, siedem pagórkowate, a dwa to indywidualna jazda na czas. Faworytami rywalizacji o żółtą koszulkę będą dwaj Słoweńcy: Tadej Pogaczar i Primoż Roglicz.

Moc atrakcji

Tour de France to nie tylko fantastyczna rywalizacja kolarska, ale także fenomen kulturowy i jedna z najsłynniejszych wizytówek Francji. Na Facebooku Eurosportu codziennie publikowane będą krótkie filmy, w których Tomasz Jaroński opowie o najciekawszych, choć nie zawsze oczywistych, atrakcjach turystycznych mijanych przez peleton.

Z kolei Michał Kempa, który część wyścigu będzie śledził z Francji, przekaże w codziennym vlogu atmosferę z punktu widzenia kibica. Po powrocie z Francji Michał Kempa skomentuje także – wraz z Igorem Błachutem – cztery ostatnie etapy Tour de France. Transmisja ta, merytoryczna, ale niekoniecznie z zachowaniem pełnej powagi, dostępna będzie wyłącznie w Eurosporcie Extra w Playerze.



W trakcie Wielkiej Pętli na kanale youtube'owym Eurosportu premierę będą miały dwa kolejne odcinki programu "Kempa kontra kolarstwo". W pierwszym kolarz-amator zmierzy się w sprincie z zawodowcem z Voster ATS Team Patrykiem Stoszem, a w drugim będzie walczył z Martą Lach z zespołu Ceratizit–WNT Pro Cycling na podjeździe znanym jako "Rzeźnia w Laskowej".

