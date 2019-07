Dla Kwiatkowskiego Tour de France dopiero się zaczyna. "Zobaczymy, jak się kręcą nogi"

Zobacz, co powiedział Łukasz Wiśniowski po 5. etapie Tour de France, który zakończył się triumfem Petera Sagana (BORA-hansgrohe). Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Peter Sagan (BORA-hansgrohe) po triumfie na 5. etapie Tour de France.

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France.

W tegorocznej Wielkiej Pętli kolarze po raz pierwszy i ostatni rywalizowali w Wogezach. Choć te wzniesienia są niższe niż w Alpach bądź Pirenejach, to wcale nie oznaczało, że startujących czekał spacerek.

- Na pewno dla nas było nieco łatwiej, bo w finale była nieco mniejsza grupa i nie było takiego "pchania" w peletonie. Może to nieco nudne założenie, ale to jest 21 etapów, więc trzeba myśleć o tym, co dalej. W środę naszym głównym celem było oszczędzanie sił i omijanie kraks – powiedział Kwiatkowski.

Triumfatorem 5. etapu po raz pierwszy w obecnej edycji Tour de France został Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Lider klasyfikacji punktowej może wywalczyć zieloną koszulkę TdF po raz siódmy w karierze.

- Wszyscy wspaniale jechali od samego początku. Było dużo prób podjazdów, ale na pewno start pod wiatr przeszkodził wielu kolarzom. Sunweb jak i Bora dziś nie dały praktycznie chwili wytchnienia uciekinierom. To na pewno zasłużone zwycięstwo Sagana – dodał.

Team Ineos na ten moment plasuje się na 4. miejscu w klasyfikacji drużynowej, ze stratą 2 minut i 2 sekund do prowadzącego teamu Jumbo – Visma.

- Jeśli chodzi o taktykę, to na razie niewiele można zrobić, tylko oszczędzać siły, a od jutra tak naprawdę zaczyna się dla nas prawdziwy wyścig. Oczywiście drużynowa jazda na czas była kluczowa, ale nie udało się zrobić wielkich różnic, choć byliśmy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy – wyznał.

Natomiast w klasyfikacji generalnej najwyższe pozycje z ekipy Ineos zajmują: Kolumbijczyk Egan Bernal (+ 40 s, 6. miejsce) i Brytyjczyk Geraint Thomas (+ 45 s, 7.). Prowadzi Francuz Julian Alaphilippe (Quick-Step).

- W czwartek wielki test dla wielu z nas. Zobaczymy jak się "kręcą nogi" i wierzę, że klasyfikacja generalna na tyle się przetasuje, że będziemy jeszcze większymi optymistami – podkreślił Polak.

Teraz przed kolarzami liczący 160,5 km etap z Mulhouse do La Planche des Belles Filles.