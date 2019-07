Kwiatkowski kontra czas. "Zaoszczędzić jak najwięcej sił na Tourmalet"

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

Już czwartkowy, 12. etap Wielkiej Pętli był dla Kwiatkowskiego spokojny. Dosyć wcześnie urwała się pokaźna grupa 42 kolarzy. Peletonowi niespecjalnie zależało na zniwelowaniu ucieczki, ponieważ nie było w niej zawodników walczących o zwycięstwo w całym wyścigu.

- Wielu kolarzy próbowało się zabrać, bo to była jedyna szansa, żeby zwyciężyć dziś na etapie. Od ostatniego podjazdu zaczęła się jazda pod wiatr, dlatego nie było sensu atakować nikomu z klasyfikacji generalnej. QuickStep wspaniale kontrolował sytuację, potem my przejęliśmy odpowiedzialność za to, żeby dojechać do mety - opowiadał w rozmowie z Eurosportem Kwiatkowski z Team INEOS.

Poświęca się dla zespołu, ale marzy o wielkim triumfie. Michał Kwiatkowski, czyli "maszyna na każdy teren" Pomimo odległej... czytaj dalej » W takich okolicznościach wygrał Simon Yates (Mitchelton-Scott), a żółtą koszulkę spokojnie utrzymał Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step).

"Dzień wolny"

Kwiatkowski dojechał na 24. miejscu. Więcej można by sobie obiecywać po czasówce w piątek, ale kibice 29-letniego kolarza mogą już przestać trzymać za niego kciuki.

- W kilku ostatnich edycjach miałem okazję walczyć w czasówkach - przypomniał Kwiatkowski, zdobywca czwartego miejsca w indywidualnej jeździe na czas w 2018 roku. - Natomiast ona jest teraz w połowie wyścigu, także nie wydaje mi się, żeby był sens walczyć na piątkowym etapie. Jutrzejszy dzień potraktuję jako dzień wolny i będę myślał o tym, jak zaoszczędzić najwięcej sił na Tourmalet [ten etap w sobotę], Pireneje i ostatni tydzień wyścigu w Alpach - wyjaśnił Kwiatkowski.

W 2017 i 2018 roku czasówka wyznaczona była na 20., przedostatnim etapie Tour de France, czyli miała spore znaczenie w kontekście klasyfikacji generalnej. W tej edycji organizatorzy Wielkiej Pętli wrócili jednak do kalendarza z 2016 roku, kiedy indywidualna jazda na czas została upchnięta w środku wyścigu.

Transmisje z Tour de France w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.