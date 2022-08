"Nie każdy zdaje sobie sprawę, co to znaczy ukończyć ten wyścig"

- To był trudny etap. Niestety przez kraksę musiałam gonić pierwszą grupę. Przez to straciłam dużo siły – powiedziała Niewiadoma po 3. etapie Tour de France Femmes.

Na 32 kilometry przed metą Katarzyna Niewiadoma miała defekt. Na szczęście Polka szybko mogła wrócić do rywalizacji i zdołała wrócić do pierwszej grupy. Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miała do powiedzenia zwyciężczyni Tour de France kobiet.

Tour de France wygrała Holenderka Annemiek van Vleuten, która przypieczętowała końcowy triumf wygrywając ostatni etap z Lure do stacji narciarskiej La Super Planche des Belles Filles (123,3 km). Drugie miejsce zajęła jej rodaczka Demi Vollering.

Wielki sukces Niewiadomej

Wielka radość na twarzy Polki. "Trudno uwierzyć" Co planowała, to... czytaj dalej » Trzecia pozycja Niewiadomej to największy sukces reprezentantki Polski, która występuje w grupie Canyon-SRAM. Jej wyczyn postarał się zanalizować dziennikarz Eurosportu Paweł Kuwik.

- Nie każdy zdaje sobie sprawę, co to znaczy być w ogóle w Tour de France, jechać i ukończyć ten wyścig. To są katorżnicze treningi. Przede wszystkim przebywa się dziesięć miesięcy w roku poza domem. Trening, regeneracja, posiłek, spanie, samolot i tak w kółko. To już jest osiągnięcie, że Kasia stanęła na starcie tegorocznego Tour de France, a podium jest naprawdę wielkim sukcesem - zauważył Kuwik.

Ekspert Eurosportu docenił także wysiłek drugiej z Polek - Marty Lach.

- Ona niestety tego touru nie ukończyła. To też niesamowicie utalentowana dziewczyna. Razem z Kasią reprezentowały nas na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Na ich przykładzie widać, ile może się wydarzyć podczas touru. Kasia ukończyła na trzecim miejscu i osiągnęła wielki sukces. Marcie nie udało się skończyć rywalizacji, ponieważ leżała w kraksie i niestety kontuzja barku uniemożliwiła jej dalszą jazdę. To jest sport niesamowicie niebezpieczny. Warto wspomnieć, że to także sport drużynowy, a bez silnego zespołu zawodniczka nic sama nie zdziała. Tutaj musi mieć wsparcie drużyny i mieć na kim się oprzeć w momentach kryzysu - wyjaśnił.

Morderczy podjazd na koniec

Aby wywalczyć trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Niewiadoma stoczyła pasjonującą walkę na ostatnim, niezmiernie wymagającym odcinku Tour de France.

- Ja byłem w 2018 roku na męskim tourze i stałem na tym samym podjeździe, który kończył tegoroczne kobiece ściganie - wspominał Kuwik. - Podjazd pod La Super Planche des Belles Filles to jest niesamowity widok. Kolarze czy kolarki, po stu kilkudziesięciu kilometrach w nogach, mają jeszcze do pokonania bardzo stromy ostatni podjazd. To jest momentami nawet 24 procent nachylenia. Tu samochód wjeżdża na pierwszym biegu, bo na dwójce by już zgasł. Do tego jedzie się po szutrze. To jest niesamowite, katorżnicze zmęczenie. Te mięśnie już pieką. Z perspektywy kamery wyglądało, jakby te dziewczyny stały w miejscu. Tam tak jest, bo to jest prawie pionowa ściana.

- Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności uważam, że to trzecie miejsce jest naprawdę olbrzymim sukcesem. To jest także bardzo dobry punkt startowy do kolejnych edycji tego touru - podsumował dziennikarz Eurosportu.