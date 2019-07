Atak z drugiego szeregu na podium Tour de France

Pirenejski weekend na Tour de France obfitował w wielkie emocje. Meta sobotniego etapu zlokalizowana była na szczycie Col du Tourmalet, a wyścig swą obecnością zaszczycił prezydent Francji Emanuel Macron. Choć wyniszczający odcinek zakończył się zwycięstwem Thibauta Pinota, to po cichu wygranym był Buchmann.

Niemiecki kolarz błysnął dobrą jazdą i przyspieszeniem, zostawiając w tyle Gerainta Thomasa (Team Ineos), a do mety dojechał na czwartym miejscu. - Czułem się świetnie przez cały dzień i nie miałem kłopotów ani przez chwilę. Jestem zadowolony z miejsca w generalce. Mam nadzieję, że noga będzie tak dalej kręciła, bo przed następnymi górami czuję się pewnie - mówił na szczycie zawodnik BORA-hansgrohe.

Buchmann przyjechał na "Wielką Pętlę" po zajęciu wysokiego trzeciego miejsca w Critierium du Dauphine, ale ze względu na silną obsadę Touru nie znalazł się wśród faworytów ekspertów. Niemiec musiał pogodzić się z tym, że rolę lidera zespołu będzie miał Peter Sagan, a jedyne wsparcie, jakie dostanie w górach, będzie miał w postaci Austriaków Patricka Konrada i Gregora Muehlbergera. Jak pokazały pirenejskie etapy, 26-latek dobrze radzi sobie sam.

Dwie czwórki

Po dobrej czasówce w Pau i czwartej lokacie na Tourmalet w niedzielę Buchmann na Prat d'Albis znów był czwarty. Niemiecki kolarz jako jeden z niewielu potrafił odpowiadać na dynamiczne ataki Pinota, tracąc na mecie do Francuza tylko 18 sekund. Udany weekend sprawił, że w klasyfikacji generalnej Niemiec zajmuje 6. miejsce ze stratą 2 minut 14 sekund do prowadzącego Juliana Alaphilippe'a (Deceuninck-Quick-Step). Niemiec do trzeciego w "generalce" Stevena Kruijswijka (Jumbo-Visma) traci 27 sekund. - Tour de France jest moim zdaniem bardziej otwarty niż w poprzednich latach, bo nie ma zespołu, który kontrolowałby wszystko. Pinot w tej chwili zdaje się najsilniejszy i otacza go mocny zespół. Ale przed nami wciąż ważny tydzień - ocenił Buchmann.

Po dniu przerwy we wtorek kolarzy czeka pagórkowaty 16. etap wokół Nimes liczący 177 km.

Klasyfikacja generalna Tour de France po 15. etapie:

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) 61:00.22

2. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) 1.35

3. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.47

4. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 1.50

5. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 2.02

6. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 2.14

7. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 4.54

8. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 5.00

9. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 5.27

10. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 5.33

...

69. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 1:30.40

133. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 2:35.15