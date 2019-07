Najdłuższy etap i zażarta walka na finiszu. Kosmiczny Groenewegen

Zaledwie osiem kilometrów po starcie 7. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Uczestniczył w niej Tejay van Garderen. Kolarz EF Education First mocno pokiereszował twarz, na której pojawiły się spore plamy krwi. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Piekło na mecie Tour de France. Uciekinier Ciccone wyrwał koszulkę lidera Poważne... czytaj dalej » Siódmy, sprinterski etap, był najdłuższym w tegorocznym wyścigu. Peleton wyruszył z Belfort, przez Burgundię to Chalon-sur-Saone - kolarze mieli do pokonania 230 km. Na środku trasy znalazły się trzy premie górskie, które jednak nie miały większego wpływu na przebieg etapu - najlepiej punktowany był podjazd trzeciej kategorii pod Cote de Chassagne-Saint-Denis.

Liderem klasyfikacji generalnej po sześciu etapach był Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), który w piątek przedłużył kontrakt ze swoim zespołem. Włoch wyprzedzał Juliana Alaphilippe'a (+ 6 sekund, Deceuninck-Quick Step) i Dylana Teunsa (+ 32 s, Bahrain-Merida).

Dwie kraksy, dwóch uciekinierów

Ponieważ etap jest długi, rywalizacja rozpoczęła się nieco wcześniej, około 11:30. I niemal tuż po starcie, na ósmym kilometrze doszło do pierwszej kraksy, w której najbardziej ucierpiał zawodnik teamu EF Education First, Tejay van Garderen, który mocno pokiereszował twarz i kolano, ale kontynuował dalsze ściganie.

Dość szybko od peletonu oderwała się dwójka: Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) i Stephane Rossetto (Cofidis). Na 165 km mieli ponad 4 minuty przewagi nad resztą stawki. Obaj podzielili również między siebie premie górskie, z czego dwie gorzej punktowane padły łupem 32-letniego Francuza.

Kolejna kraksa miała miejsce na 125. kilometrze, a tym razem "ofiarą" padł Irlandczyk Nicholas Roche (Sunweb), który nagle stracił panowanie nad rowerem - prawdopodobnie kołem zahaczył go kolarz jadący tuż za nim. Podobnie jak Van Garderen, już na nowym rowerze, szybko wrócił na trasę.

Rossetto z premią, Quintana z przystankiem

Mijały kolejne kilometry, ale na trasie nie działo się zbyt wiele. Offredo i Rossetto dalej uciekali, a ich przewaga nad peletonem stopniowo malała. 45 km przed metą mieli 1 min 30 sekund przewagi. Za ich plecami coraz większą aktywność wykazywali Sonny Colbrelli i jego koledzy z Bahrain-Merida, a także Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) i Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Lotna premia padła łupem Rossetto, który wyprzedził - a jakże - Offredo. Najszybszy z peletonu był Colbrelli, a dalej triumfator 5. etapu Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) oraz Viviani.

Nadzieja Francuzów oblała pierwszy poważny test w Wielkiej Pętli Romain Bardet... czytaj dalej » 27 km przed końcem rywalizacji nagle zatrzymał się Nairo Quintana. Początkowo mówiło się o jego problemach z rowerem, ale jak się okazało po prostu musiał… udać się za potrzebą i stąd przymusowy przystanek. Koledzy z Movistar nie zostawili go i po chwili wszyscy dołączyli do peletonu, który sukcesywnie zmniejszał dystans do prowadzącej dwójki. Nie zmienia to faktu, że Kolumbijczyk nie wybrał sobie najlepszego momentu na "postój".

Finisz-marzenie Groenewegena

Peleton był coraz bliżej Rossetto i Offredo - 13 km przed metą tracił zaledwie 13 sekund. W końcu Francuz się poddał, ale jego rodak z Wanty-Groupe Gobert podjął walkę. Jak się jednak okazało - tylko na chwilę. Na czoło przesunęli się kolarze Deceuninck-Quick Step, a za nimi podążały ekipy Bora-Hansgrohe i Jumbo-Visma. Do przodu ruszył również team Ineos jadący dla Geraint'a Thomasa i Egana Bernala.

Do finiszu brakowało 1,5 km, a kolarzy czekał jeszcze jeden zakręt, po którym mogło dojść do przetasowań. Rozpędził się Viviani, za którego plecami czaił się gotowy do ataku Sagan. Włoch ostatecznie nie wytrzymał morderczego tempa w końcówce.

Na ostatnich metrach świetnie do przodu lewą stroną ruszył Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Holender uznawany obecnie za jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego sprintera w stawce, znakomicie walczył o swoją pozycję i ostatecznie pierwszy przekroczył linię mety. Minimalnie gorszy okazał się Caleb Evan (Lotto Soudal), a za nimi znalazł się Sagan. Viviani uplasował się dopiero na 6. miejscu.

Dla Groenewegena to pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli. Natomiast w czołówce klasyfikacji generalnej nie doszło do zmian.

W sobotę ósmy etap z Mâcon do Saint-Étienne. Początek transmisji w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player o godz. 12.