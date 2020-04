Podano oficjalny termin tegorocznego Tour de France

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Dwa nowe terminy rozegrania Tour de France pojawiły się w ostatnim czasie w mediach. Zdaniem "Marki" wyścig miał się odbyć w dniach 1-23 sierpnia, "Le Dauphine Libere"informował natomiast o możliwym rozegraniu "Wielkiej Pętli" między 29 sierpnia a 20 września.

W środę UCI i organizatorzy Tour de France potwierdziły termin podawany przez Francuzów. Dodano także, że zaplanowana trasa pozostanie bez zmian. Ewentualna niewielka korekta będzie dotyczyła przejazdu przez większe miasta.

Zakaz do połowy lipca

Pierwotnie "Wielka Pętla" miała trwać od 27 czerwca do 19 lipca, ale po poniedziałkowym orędziu prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zapowiedział m.in. zakaz organizacji imprez masowych do połowy lipca, termin nie był możliwy do utrzymania.



Tak jak planowano w dniu 27 września rozegrany zostanie wyścig szosowy męskiej elity podczas mistrzostw świata w Szwajcarii. Rywalizacja w Aigle-Martigny ma się rozpocząć 20 września od "czasówki" mężczyzn. Ale to także termin zakończenia Tour de France.

Co z Giro i Vueltą?

Na razie nie wiadomo, w jakim terminie odbędą się: Giro d'Italia (pierwotnie 9-31 maja) i Vuelta a Espana (14 sierpnia – 6 września).

W środę w hiszpańskich mediach pojawiły się spekulacje, że oba wyśigi mogłyby się odbyć w tym samym czasie: między 3 a 25 października. Logistycznie takie rozwiązanie byłoby możliwe do zrealizowania przez większość zespołów, które dysponują wystarczającą liczbą zawodników i odpowiednim zapleczem technicznym, pozwalającym uczestniczyć w dwóch imprezach jednocześnie.

Na chwilę obecną nie są jednak znane żadne szczegóły takiego rozwiązania.

"Wielka Pętla" priorytetem dla zespołów

Wagę Tour de France - jako imprezy numer jeden w kalendarzu kolarskim - podkreślają wszystkie ekipy. Dla wielu z nich ściganie we Francji stało się kwestią dalszej egzystencji. Z powodu zawieszenia sezonu, które nastąpiło w połowie marca, wiele grup poniosło już duże straty finansowe, muszą redukować etaty i obniżać pensje.

Jak oceniają specjaliści, czas potrzebny do zbudowania formy na "Wielką Pętlę" to minimum sześć i pół tygodnia.

- Kolarze muszą wyjechać na szosy najpóźniej 10 maja, oczywiście jeśli warunki na to pozwolą – obliczył szef ekipy Arkea-Samsic Emmanuel Hubert. Obecnie jest to bardzo utrudnione. We Francji, Włoszech i Hiszpanii zawodnicy nie mogą trenować na zewnątrz ze względu na zagrożenie wirusem.

Ostatnie wielkie wydarzenie lata

Tour de France jest jedyną wielką imprezą sportową tego lata, która nie została jeszcze odwołana. Piłkarskie mistrzostwa Europy czy igrzyska olimpijskie w Tokio przełożono na rok 2021, a po raz pierwszy od 1945 roku nie odbędzie się prestiżowy turniej tenisowy Wimbledon. Obecnie pierwszym wyścigiem najwyższej kategorii World Tour, który nie został ani odwołany ani przesunięty, jest Tour de Pologne, zaplanowany w dniach 5-11 lipca.

We Francji od 17 marca obowiązuje kwarantanna. Można wychodzić z domu wyłącznie do pracy, po zakupy lub do lekarza. Początkowo zaplanowana na dwa tygodnie, została już przedłużona do 11 maja, ale zakaz organizacji imprez masowych będzie obowiązywał jeszcze kolejne dwa miesiące.

Według ostatnich danych we Francji stwierdzono ponad 143 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 15,7 tys. zgonów. Więcej zgonów odnotowano tylko w USA, Włoszech i Hiszpanii. Liczba zakażonych na całym świecie przekroczyła już 2 miliony.