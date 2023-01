Zmienił barwy klubowe. Chce być samodzielnym rekordzistą Tour de France

Zobacz, co powiedział Mark Cavendish (Deceuninck – Quick Step) po wygraniu 10. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

37-latek pozostawał bez kontraktu po tym, jak wygasła jego umowa z ekipą Quick-Step Alpha Vinyl, a francuski zespół B&B Hotels został rozwiązany.

W Astanie zajmie miejsce Kolumbijczyka Miguela Angela Lopeza, który w grudniu został zwolniony z powodu zamieszania w sprawy dopingowe.

- Mam już za sobą długą karierę, ale ciągle chcę się cieszyć kolarstwem i czuję głód zwycięstw - przyznał Cavendish.

Informacja o podpisaniu kontraktu to potwierdzenie wcześniejszych plotek, że słynnemu zawodnikowi z wyspy Man najbliżej jest właśnie do Astany. Szef grupy Aleksander Winokurow już w grudniu przekazał, że jest w kontakcie z Brytyjczykiem, a w zeszłym tygodniu został sfotografowany na lotnisku w Alicante, gdy pakował bagaż do auta kazachskiej ekipy.

W ubiegłym roku Cavendish został mistrzem Wielkiej Brytanii, ale przegrał wewnętrzną rywalizację z Holendrem Fabio Jakobsenem i nie krył żalu, że nie został sprinterem grupy Quick-Step na Wielką Pętlę. W najbardziej prestiżowym wyścigu wygrał łącznie 34 etapy i wspólnie z legendarnym Belgiem Eddym Mercksemm otwiera klasyfikację w tej statystyce. Podkreślał, że gdyby otrzymał szansę, zostałby samodzielnym liderem zestawienia.

Teraz liczy, że uda mu się to w nowych barwach, a o zakończeniu kariery jeszcze nie myśli.

- Nie widzę siebie na emeryturze. Dopóki wiem, że mogę wygrywać, będę chciał się ścigać - podkreślił niedawno w wywiadzie dla BBC.



The pictures you were waiting for… @MarkCavendish#AstanaQazaqstanTeampic.twitter.com/wbODn7Yj4E — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) January 17, 2023