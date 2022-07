Uciekinier Jungels. Wspaniała akcja i etapowe zwycięstwo Luksemburczyka

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia lider klasyfikacji generalnej.

9. etap Wielkiej Pętli startował w szwajcarskim Aigle. Kolarze do przejechania mieli blisko 193 kilometry i czekały na nich trzy poważne podjazdy: Col des Mosses, Col de la Croix i Pass de Morgins. Meta w Chatel Les Portes du Soleil również poprzedzona była niewielkim podjazdem.

Koronawirus w peletonie

Zanim peleton ruszył na trasę, skurczył się o kolejnych zawodników z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirsa. Do wycofanych w sobotę Geoffreya Boucharda (AG2R-Citroen) i Vegarda Stake Laengena (UAE Team Emirates) dołączyli Guillaume Martin (Cofidis), Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl) oraz Ruben Guereirro (EF Education-EasyPost).

- To frustrujące. Wczoraj czułem się bardzo dobrze na mecie w Lozannie, dziś odczuwam tylko lekki ból gardła – mówił Martin.

Niedługo po starcie niedzielnego etapu zawiązała się 15-osobowa ucieczka, w której najważniejszą postacią, patrząc pod względem klasyfikacji generalnej, był Rigoberto Uran. W pewnym momencie Kolumbijczyk z grupy EF Education-EasyPoint był nawet wirtualnym liderem Tour de France 2022. Uciekinierów pilnowali jednak zawodnicy UAE Team Emirates z jadącym w żółtej koszulce Pogaczarem na czele.

Pierwszy na Col de la Croix wspiął się Simon Geschke. Niemiec z Cofidisu został nowym liderem klasyfikacji górskiej. Na następnym etapie pojedzie on w koszulce w grochy, którą przejmie od Magnusa Cort Nielsena (EF Education-EasyPoint).

Akcja Jungelsa

55 kilometrów przed metą na solową akcję zdecydował się Bob Jungels (AG2R-Citroen). Kolarz z Luksemburga postawił wszystko na jedną kartę. Jego celem było etapowe zwycięstwo. Rozpoczynając podjazd pod Pas de Morgins nad goniącą grupą miał blisko dwie minuty przewagi, a nad peletonem – ponad trzy.

Około 10 kilometrów przed szczytem na pogoń z drugiej grupy za Jungelsem zdecydował się Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Francuz "zerwał" resztę kolarzy i przewaga prowadzącego Luksemburczyka zaczęła topnieć. Rozpędzać się zaczął również peleton, który prowadzony był przez pociąg UAE Team Emirates z Rafałem Majką w składzie.

Ostatecznie jednak Jungels wytrzymał dzielnie trudy podjazdu i przekroczył linię mety 9. etapu jako pierwszy. Pinota wyprzedzili jeszcze Hiszpanie: Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) i Carlos Verona (Movistar Team). Francuz zajął czwarte miejsce.

Kilka sekund po czołowej czwórce dojechał lider wyścigu Pogaczar, który utrzyma prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Jungels został pierwszym etapowym zwycięzcą z Luksemburga od edycji w 2011 roku, gdy triumfował Andy Schleck.

W poniedziałek kolarze mają dzień przerwy. Do rywalizacji wrócą we wtorek. Trasa 10. etapu prowadzić będzie z Morzine do Megeve. Będzie to górski etap o długości 148 kilometrów.