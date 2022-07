Kolejny etap dla Wouta van Aerta. Na ostatnim podjeździe aktywny Rafał Majka

Christophe Laporte wywrócił się na trasie 1. etapu Tour de France. Zobacz, jak do tego doszło. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 1. etapu Tour de France.

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu.

W końcówce 2. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznej kraksy. Brał w niej udział m.in. Rafał Majka czy Tadej Pogacar. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 2. etapu Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour de France, który wygrał Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Na 11. km przed metą 3. etapu Tour de France miała miejsce kraksa 8 kolarzy. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedział Dylan Groenewegen, triumfator 3. etapu Tour de France.

Zobacz niebezpieczną sytuację, do której doszło podczas 4. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) po 4. etapie Tour de France.

Wout van Aert (Jumbo - Visma) odniósł triumf w 4. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Wout van Aert zaliczył kraksę podczas 5. etapu Tour de France. Zobacz jak do tego doszło.

Zobacz sytuację, do której doszło podczas 5. etapu Tour de France.

Simon Clarke (Israel - Premier Tech) odniósł triumf w 5. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Wout van Aert (Jumbo - Visma) po 5. etapie Tour de France.

Primoż Roglicz ucierpiał podczas 5. etapu Tour de France. Zobacz jak do tego doszło.

Już na początku 6. etapu Tour de France wywrócił się Mathieu Burgaudeau. Po kilku minutach kolarz TotalEnergies wsiadł na rower i zdołał wrócić do peletonu.

Na 12 kilometrów przed metą 6. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Bardzo niebezpiecznie wyglądał upadek Reinardta Janse'a van Rensburga (Lotto Soudal). Zobacz ten moment.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) stracił ponad siedem minut do etapowego zwycięzcy Tadeja Pogaczara. Belg stracił żółtą koszulkę lidera właśnie na rzecz Pogaczara.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Tadeja Pogaczara (UAE Team Emirates).

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po wygraniu 6. etapu Tour de France.

Tadej Pogaczar odniósł triumf w 7. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Już na ulicach Lozanny, gdzie trasa prowadziła pod górę, Majka narzucił mocne tempo, co sprawiło, że w czołówce zostało niewielu kolarzy. Polak był na czele jeszcze 500 metrów przed metą. Starał się zrobić co mógł, by ułatwić życie Pogaczarowi.

Van Aert triumfuje

Koronawirus w peletonie Tour de France. Dwóch kolarzy wycofanych z wyścigu Geoffrey Bouchard... czytaj dalej » Finisz wygrał jednak lider klasyfikacji punktowej van Aert, odnosząc drugie etapowe zwycięstwo w tegorocznej edycji.

- Dzisiaj miałem okazję zdobyć wiele punktów - analizował triumfator przed kamerami Eurosportu. - Ucieczka została skasowana, więc postanowiłem walczyć. To był dość ciężki podjazd, o dużym stopniu nachylenia. Starałem się jechać na kole kolegów z zespołu i czekać na swoją szansę na finiszu. Jestem bardzo szczęśliwy z wygranej - podsumował van Aert.

Drugie miejsce zajął Australijczyk Michael Matthews (BikeExchange), a trzecie - Pogaczar, który dzięki bonifikacie umocnił się na pozycji lidera wyścigu.

Słoweniec ma 35 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem (Jumbo-Visma) i 1.14 nad kolejnym Brytyjczykiem Geraintem Thomasem (Ineos Grenadiers).