Wielkie emocje w końcówce etapu. Roglicz nie będzie miło wspominał bruków

Simon Clarke (Israel - Premier Tech) odniósł triumf w 5. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kolarz cieszył się ze zwycięstwa, którego nie było. "Przynajmniej będzie miał ładne zdjęcia" Chociaż zwycięzcą... czytaj dalej » Środowy etap 109. edycji Wielkiej Pętli przypominał słynny północny klasyk Paryż-Roubaix. Na 153,7-km trasie z Lille do Arenberg-Porte du Hainaut kolarze mieli do pokonania 11 sektorów z kostką brukową o łącznej długości 19,4 km. Odcinki bez asfaltu rozpoczynały się 73,7 km przed metą, a kończyły ledwie 5 km przed ostatnią prostą.

Na podobnej trasie w Tour de France rywalizowano też w 2010, 2014 i 2018 roku, a po wygrane sięgali wówczas Thor Hushovd, Lars Boom i John Degenkolb.

Sześciu śmiałków na czele

Od samego początku tempo w peletonie było mocne. Po ledwie kilometrze zaatakowało trzech kolarzy - Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Edvald Boasson Hagen (Team Total Energies), Taco van der Hoorn (Intermarche-Wanty-Gobert), a 20 km dalej dołączyli do nich Neilson Powless (EF Education-Easypost), Simon Clarke (Israel-PremierTech) i Alexis Gougeard (B&B Hotels).

Wjeżdżając na pierwszy brukowy odcinek mieli przewagę około 3,5 minuty.

Wielkie problemy Jumbo-Visma

Brak asfaltu zrewolucjonizował sytuację na trasie. Peleton podzielił się na kilka mniejszych grup. Wpływ na to miały też liczne defekty, a o ogromnym pechu mogli mówić kolarze zespołu lidera – Wouta van Aerta – Jumbo-Visma. Problemy z rowerem miał Jonas Vingegaard, w kraksie leżał jeden z kandydatów do końcowego zwycięstwa Primoż Roglicz.

Pozostali zawodnicy holenderskiej ekipy zostali Słoweńcowi do pomocy. Van Aert, które wcześniej sam leżał w kraksie, został osamotniony. 20 km przed metą, kręcąc w trzeciej grupie w towarzystwie siedmiu innych kolarzy, miał stratę 45 sekund do grupki świetnie jadącego Tadeja Pogaczara i minutę przewagi nad Rogliczem i swoimi kolegami z Jumbo-Visma.

W tym momencie na czele kręciło już tylko pięciu kolarzy, bo z czołówki odpadł Gougeard.

Pogaczar wykorzystał aktywną jazdę Stuyvena

Wstrząsający wypadek był o włos. "Własny samochód by go potrącił" Na czwartym... czytaj dalej » Na trzecim sektorze przed metą, 18 km przed końcową linią, z drugiej grupy zaatakował Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Szybko dołączył do niego Pogaczar, który nie oszczędzał sił. Wiedząc o problemach Roglicza, często wychodził na zmiany, starając się wyrobić nad rodakiem ze Słowenii jak największą przewagę.

Wyjeżdżając z ostatniego sektora uciekinierzy mieli 50 s przewagi nad Stuyvenem i Pogaczarem. Było jednak ich już czterech, z czołówki odpadł bowiem Magnus Cort. Jasne stało się, że o zwycięstwo etapowe powalczy jeden z nich.

Pasjonująca końcówka

Jako pierwszy, kilometr przed metą, zaatakował Powless. Pozostali trzej długo nie reagowali aż w końcu w pogoń ruszył Boasson Hagen. To kosztowało go mnóstwo sił, co wykorzystali pozostali dwaj uciekinierzy.

Na ostatniej prostej Clarke stoczył zaciętą walkę o etapowy triumf z Taco van der Hoornem i wygrał o centymetry.

Dla 35-letniego Australijczyka to największy sukces w karierze. W 2012 i 2018 roku wygrał po jednym etapie Vuelta a Espana. W 2019 roku na drugim miejscu ukończyć zdołał prestiżowy klasyk Amstel Gold Race.

Zmiany w klasyfikacji generalnej

Stuyven i Pogaczar do pierwszej grupki stracili ostatecznie 51 sekund.

Liderem pozostał van Aert, który dotarł do mety w 46-osobowej grupie, tracąc w środę do Clarke'a 1.04.

Na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej awansował czwarty w środę Powless, który do Holendra traci 13 s. Trzeci, ze stratą 14 s, jest Boasson Hagen.

Dopiero na 61. miejscu finiszował Roglicz, 2.59 za etapowym zwycięzcą. W "generalce" Słoweniec jest dopiero 44. Do van Aerta traci 2.36, a do czwartego Pogaczara 2.17.

Z Polaków w środę najlepiej spisał Łukasz Owsian (Arkea Samsic), który zajął 51. miejsce, finiszując w grupie van Aerta i Vingegaarda.

Kamil Gradek (Bahrain-Victorious) był 112. (+6.36), Maciej Bodnar (TotalEnergies) 119. (+9.24), a Rafał Majka (UAE Emirates Team) 120. (+9.24).