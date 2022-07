Debiutujący w Tour de France Jakobsen zwycięzcą 2. etapu. Van Aert nowym liderem wyścigu

Zobacz, co czeka na kolarzy na 3. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Christophe Laporte wywrócił się na trasie 1. etapu Tour de France.

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) wygrał 1. etap Tour de France.

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu.

W końcówce 2. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznej kraksy. Brał w niej udział m.in. Rafał Majka czy Tadej Pogacar.

Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) wygrał 2. etap Tour de France.

Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) wygrał 2. etap Tour de France.

Ślizgali się i upadali. Deszcz namieszał w Tour de France Kolarze mieli... czytaj dalej » Ponad 202 kilometry mierzył drugi etap Tour de France, będący częścią otwierającego wyścig duńskiego tryptyku. Jego kulminacyjnym momentem miał być przejazd przez kilkunastokilometrowy most nad Wielkim Bełtem, zlokalizowany niedaleko mety etapu w Nyborgu.

Zanim jednak kolarze wjechali na niczym nieosłoniętą przed wiatrem przeprawę, musieli pokonać blisko 180-kilometrową drogę z Roskilde, gdzie kilka chwil po południu rozpoczęła się rywalizacja.

Duńczyk pierwszym "góralem"

Tuż po starcie uformowała się czteroosobowa ucieczka, której celem była walka na trzech niewielkich podjazdach, gdzie do zdobycia były pierwsze w wyścigu punkty w klasyfikacji górskiej. Wszystkie padły łupem Duńczyka Magnusa Corta Nielsena (EF Education-EasyPost), który wprawił tym w euforię licznie zgromadzoną przy trasie duńską publiczność.

Nielsen zrealizował swój cel i wrócił do peletonu, przed którym podążał jeszcze samotny Norweg Sven Erik Bystroem (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux). 32 kilometry przed metą został doścignięty przez zasadniczą grupę, ale dzięki samotnej walce zapracował na wyróżnienie dla najbardziej walecznego kolarza etapu i mógł się zaprezentować na podium wyścigu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Cort Nielsen wygrał ostatnią premię górską na 2. etapie Tour de France

Z dużej chmury mały deszcz

20 km przed metą peleton wjechał na most i zaczęły się pierwsze problemy. Wiejący od czoła wiatr okazał się niezbyt dokuczliwy, ale nerwowa atmosfera w grupie spowodowała, że już na początku przeprawy doszło do kraksy. Leżał w niej m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl). Na szczęście nie ucierpiał, a jego strata była niewielka. Po krótkiej pogoni został przez swoich pomocników doholowany do głównej grupy.

Pozostałą część przeprawy jadący szeroką ławą peleton pokonał w spokojnym tempie. Losy etapu musiał więc rozstrzygnąć finisz w Nyborgu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kraksa w peletonie na 19 km przed metą 2. etapu Tour de France

Otarł się o śmierć, dwa lata później wygrał etap w Tourze

Rozpoczęła go niewielka grupa sprinterów, bowiem 2 km przed mety doszło do dużej kraksy, w której leżało wielu kolarzy.

Najlepiej na ostatnich metrach poradziła sobie prowadzona przez lidera wyścigu grupa Quick-Step Alpha Vinyl. Jakobsen wprawdzie był początkowo nieco schowany za plecami rywali, ale w odpowiednim momencie przyspieszył i jako pierwszy osiągnął linię mety.

Oglądasz Wideo: Eurosport Powtórka finiszu 2. etapu Tour de France

Jakobsen debiutuje w Wielkiej Pętli. Przed dwoma laty w Katowicach uległ bardzo poważnemu wypadkowi na mecie 1. etapu Tour de Pologne, zepchnięty na barierki przez Dylana Groenewegena. Po bardzo długiej rehabilitacji wrócił na rower i do walki z najlepszymi sprinterami. W ubiegłorocznej edycji Vuelta a Espana wygrał trzy etapy.

Wygrana Jakobsena była przez dłuższy czas analizowana przez sędziów, którzy sprawdzali, czy na finiszu nie doszło do niedozwolonych przepychanek ze Słowakiem Peterem Saganem (TotalEnergies). Uznano jednak, że zwycięzca etapu nie złamał przepisów.

Van Aert, który finiszował tuż za Holendrem, dzięki zdobytej bonifikacie o sekundę wyprzedził w klasyfikacji generalnej Lampaerta i został nowym liderem wyścigu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Jakobsen po wygraniu 2. etapu Tour de France

Tour de France 2022 - wyniki 2. etapu, Roskilde - Nyborg (202,2 km):

1. Fabio Jakobsen (Holandia/Quick-Step Alpha Vinyl) 4:34.34

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma)

3. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

4. Danny van Poppel (Holandia/Bora-hansgrohe)

5. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Deceuninck)

6. Peter Sagan (Słowacja/TotalEnergies)

7. Jeremy Lecroq (Francja/B&B Hotels-KTM)

8. Dylan Groenewegen (Holandia/BikeExchange-Jayco)

9. Luca Mozzato (Włochy/B&B Hotels-KTM)

10. Hugo Hofstetter (Francja/Team Arkea-Samsic)

...

78. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic)

135. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious)

136. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies)

149. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas

Tour de France 2022 - klasyfikacja generalna po 2. etapie

1. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 4:49.50

2. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) strata 1 s

3. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 8

4. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) 11

5. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 12

6. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 14

7. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 16

8. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 17

9. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 18

10. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain Victorious) 21

...

108. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1.15

153. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 1.44

157. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1.49

161. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 1.54