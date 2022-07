Pojedynek faworytów na górskim etapie. Vingegaard nie oddał żółtej koszulki

Tadej Pogaczar odniósł triumf w 7. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia lider klasyfikacji generalnej.

Zobacz, co powiedział Bob Jungels (AG2R Citroen Team) po wygraniu 9. etapu Tour de France. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 9. etapu Tour de France, który wygrał Bob Jungels (AG2R Citroen Team). Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co powiedział zwycięzca wtorkowego etapu.

Oto co powiedział lider klasyfikacji wyścigu.

Tadej Pogaczar przeżywał ogromny kryzys na 11. etapie Tour de France. Kolarz UAE Team Emirates, który był liderem wyścigu, stracił prawie trzy minuty do Jonasa Vingegaarda, etapowego triumfatora. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 11. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma). Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) po wygraniu 11. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) po 12. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Romain Bardet (Team DSM) po 12. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) po wygraniu 12. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 12. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Thomasa Pidcocka. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wout van Aert przyprowadził peleton do mety 13. etapu Tour...

Wout van Aert przyprowadził peleton do mety 13. etapu Tour de...

Mads Pedersen odniósł triumf w 13. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Caleb Ewan po pechowym 13. etapie Tour de France. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Michael Matthews odniósł triumf w 14. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogacar po 14. etapie Tour de France. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Primoż Roglicz nie wystartował do 15. etapu Tour de France. Kolarz Jumbo-Visma miał problemy zdrowotne po kraksie na jednym z wcześniejszych etapów. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Roglicz nie wystartował do 15. etapu Tour de France

Roglicz nie wystartował do 15. etapu Tour de France

Na trasie 15. etapu Tour de France doszło do protestu. Na drodze przed ucieczką usiadło kilka osób. Tym razem policja dość szybko wyciągnęła protestujących, a wyścig nie musiał być wstrzymany. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 15. etapu Tour de France, który wygrał Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) po wygraniu 15. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Frans Maassen po 15. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) po 15. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rafał Majka bardzo mocno pracował na ostatnim podjeździe na 16. etapie Tour de France. Polak przygotowywał pole do ataku dla swojego lidera Tadeja Pogaczara. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rafał Majka szykował się do kolejnego podkręcenia tempa, ale wówczas najprawdopodobniej przeskoczył mu łańcuch na inną zębatkę. Z tego powodu Polak niemal spadł z rowera. Zobacz tę sytuację. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na 13 kilometrów przed metą 16. etapu Tour de France wywrócił się Matteo Jorgenson. Na szczęście kolarz Movistaru szybko wrócił do rywalizacji. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 16. etapu Tour de France, który wygrał Hugo Houle (Isreal – Premier Tech). Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Hugo Houle po wygraniu 16. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po 16. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział lekarz UAE Team Emirates Mauro Gianetti o kontuzji Rafała Majki oraz problemach zdrowotnych Marca Solera. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Do małej sprzeczki doszło pomiędzy Alberto Bettiolem a Joe Dombrowskim na 17. etapie Tour de France. Zobacz ten moment. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 17. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Tadeja Pogaczara (UAE Team Emirates). Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po wygraniu 17. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tour de France na żywo od startu do mety w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Drugi dzień rywalizacji w Pirenejach był jednocześnie przedostatnim górskim wyzwaniem na trasie tegorocznej Wielkiej Pętli. Kolarze wyruszyli w środę z miejscowości Saint-Gaudens, mając do przejechania niespełna 130 kilometrów. Był to drugi najkrótszy odcinek ze startu wspólnego podczas 109. edycji Tour de France, ale łączne przewyższenie wynosiło aż 3364 metry.

Źródło: letour.fr Profil trasy 17. etapu Tour de France

Do pokonania były cztery oznaczone podjazdy, w tym 8-kilometrowy pod Peyragudes, gdzie zlokalizowana była meta 17. etapu. Wszystkie wzniesienia znajdowały się w drugiej części trasy. Koniec Tour de France dla Rafała Majki. Kuriozalna kontuzja Polaka Rafał Majka (UAE... czytaj dalej »

Pogaczar już bez wsparcia Majki

Dla broniącego tytułu Tadeja Pogaczara była to jedna z ostatnich szans na zaatakowanie lidera wyścigu Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), który miał nad nim 2 minuty i 22 sekundy przewagi w "generalce". Słoweniec przed startem finałowego tygodnia zmagań zapowiadał, że o odzyskanie żółtej koszulki musi powalczyć w Pirenejach.

Niestety jeszcze przed rozpoczęciem środowego etapu okazało się, że stracił swojego kluczowego pomocnika w górach, czyli Majkę. Polak poprzedniego dnia doznał pechowej kontuzji mięśnia czworogłowego, która uniemożliwiła mu kontynuowanie rywalizacji.

Wcześniej z ekipy UAE Team Emirates odpadli również Vegard Stake Laengen, George Bennett (obaj z powodu koronawirusa) oraz Marc Soler, który nie zmieścił się w limicie czasu na 16. odcinku. W efekcie Pogaczarowi pozostało do pomocy tylko trzech kolarzy, w tym jeden, Amerykanin Brandon McNulty, specjalizujący się w jeździe w górach.

Ekipa UAE Team Emirates odhaczyła rywali

W środę mimo wielu prób nie udało się stworzyć silnej ucieczki, która miałaby szansę powalczyć o zwycięstwo. Nie dopuściła do tego m.in. ekipa triumfatora dwóch ostatnich edycji Wielkiej Pętli. UAE Team Emirates mimo wspomnianych osłabień mocno podkręcała tempo, by wymęczyć najgroźniejszych rywali Pogaczara i umożliwić mu przeprowadzenie decydującego ataku. Na ogromne pochwały zasłużyli Mikkel Bjerg oraz McNulty, których wytężona praca doprowadziła przede wszystkim do odłączenia z grupy faworytów kolarzy Ineos Grenadiers i wsparcia lidera z Jumbo-Visma.

W efekcie niewiele ponad 20 kilometrów przed metą z przodu pozostawała już tylko trójka zawodników: Pogaczar i pomagający mu McNulty oraz jadący w żółtej koszulce Vingegaard. Słoweniec zaatakował wówczas, starając się zaskoczyć Duńczyka, ale ten nie schodził z koła obrońcy tytułu i nie pozwolił się zgubić.

Oglądasz Wideo: Eurosport Atak Pogaczara na 20 km przed metą 17. etapu Tour de France

Pogaczar odrobił tylko 4 sekundy

Na finałowym podjeździe mogliśmy spodziewać się kolejnej akcji ze strony Pogaczara, lecz wyglądał on już na zbyt zmęczonego i nawet nie pokusił się o atak. Wyraźnie przyspieszył dopiero na ostatnich metrach, walcząc o etapową wygraną. Na finiszu 23-latek z UAE Team Emirates okazał się lepszy, wygrywając trzeci etap tej edycji Wielkiej Pętli. Zyskał dzięki temu bonifikatę 10 sekund, ale drugi na mecie Vingegaard otrzymał bonusowe 6 sekund i na czele najważniejszej klasyfikacji wyścigu niewiele się zmieniło. Obrońca tytułu na cztery etapy przed końcem Tour de France traci do lidera 2 minuty i 18 sekund.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pogaczar wygrał 17. etap Tour de France

Środowe podium uzupełnił McNulty. Czwarty ze stratą ponad dwóch minut do mety dojechał zajmujący trzecie miejsce w "generalce" Brytyjczyk Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), który praktycznie stracił szansę na dogonienie najlepszej dwójki.

Tour de France 2022 - wyniki 17. etapu, Saint-Gaudens - Peyragudes (129,7 km):

1. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 3:25.51

2. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) ten sam czas

3. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) strata 32 s

4. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 2.07

5. Aleksiej Łucenko (Kazachstan/Astana) 2.34

6. Romain Bardet (Francja/Team DSM) 2.38

7. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 3.27

8. Aleksander Własow (Rosja/Bora-Hansgrohe) 3.32

9. Louis Meintjes (RPA/Intermarche-Wanty-Gobert)

10. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) ten sam czas

...

57. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 22.51

112. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) 27.05

139. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 32.53

. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) nie wystartował

Tour de France 2022 - klasyfikacja generalna po 17 etapach:

1. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) - 67:53.54

2. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 2.18

3. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 4.56

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) 7.53

5. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 7.57

6. Romain Bardet (Francja/Team DSM) 9.21

7. Louis Meintjes (RPA/Intermarche-Wanty-Gobert) 9.24

8. Aleksander Własow (Rosja/Bora-Hansgrohe) 9.56

9. Adam Yates (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 14.33

10. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 16.35

...

46. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1:59.43

122. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) 3:55.38

130. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 4:02.39

W czwartek kolarzy czeka ostatni górski odcinek tegorocznego TdF. Transmisja z 18. etapu od godz. 13:15 w Eurosporcie 1 i bez przerw reklamowych w Eurosporcie Extra w Playerze.