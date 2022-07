Philipsen pogodził wszystkich. Pierwszy triumf Belga w Wielkiej Pętli

Oto co miał do powiedzenia lider klasyfikacji generalnej.

Tour de France 2022 już bez Roglicza. Zdecydowała kraksa z początku wyścigu Primoż Roglicz... czytaj dalej » Ponad 200 kilometrów w dochodzącym do 40 stopni upale mieli do pokonania kolarze na 15. etapie wyścigu Tour de France. Organizatorzy Wielkiej Pętli, inaczej niż w poprzednich edycjach, na poprzedzający drugi dzień odpoczynku odcinek zaplanowali niezbyt wymagającą trasę, kończącą się sprinterskim finiszem w Carcassonne.

Przed rokiem miejsce to było świadkiem wyrównania przez Marka Cavendisha blisko 50-leniego rekordu 34 etapowych zwycięstw, należącego do słynnego Eddy'ego Merckxa. W bieżącej edycji wyścigu Brytyjczyk z Quick-Step Alpha Vinyl nie startuje, a etap do Carcassonne upłynął między innymi pod znakiem wielkich problemów Michaela Morkova, jednego z współautorów ubiegłorocznego sukcesu Cavendisha. Wyraźnie osłabiony Duńczyk niemal cały odcinek pokonał samotnie, jadąc za peletonem i walcząc wyłącznie o to, by zmieścić się w limicie czasu.

Osłabienie drużyny lidera

Mimo dość mocnego tempa, które peleton utrzymywał dzięki wiejącemu w plecy wiatrowi, rywalizacja przez większość etapu przebiegała w dość sennej atmosferze. Przed peletonem z niewielką przewagą podążała dwójka kolarzy - Niemiec Nils Politt (BORA-hansgrohe) i Duńczyk Mikkel Honore (Quick-Step Alpha Vinyl). Czołówka peletonu pilnowała jednak, by ich przewaga nie przekroczyła dwóch minut.

Sytuacja zaczęła się zmieniać na około 60 km przed metą. W peletonie doszło do dwóch pozornie niegroźnych kraks, spowodowanych prawdopodobnie wynikającym z upału brakiem koncentracji kolarzy. W obu ucierpieli zawodnicy Jumbo-Visma. Najpierw wśród leżących na asfalcie kolarzy znaleźli się Wout van Aert i Steven Kruijswijk, a kilka kilometrów dalej wywrócili się Tiesj Benoot i lider wyścigu Jonas Vingegaard.

To, co początkowo wydawało się niegroźnym upadkiem po dotknięciu koła jednego z rywali, dla Kruijswijka skończyło się najprawdopodobniej złamanym obojczykiem i wycofaniem z wyścigu. Dla całej drużyny Jumbo-Visma jest to poważne osłabienie przed pirenejskimi etapami Tour de France. W niedzielę jadący w żółtej koszulce Duńczyk stracił już bardzo ważne wsparcie w osobie Primoża Roglicza, który przed startem 15. etapu wycofał się z rywalizacji.

Pokrzyżowane szyki sprinterów

Chociaż etap kończył się płaskim finiszem, wprost stworzonym do rywalizacji sprinterów, plany większości z nich posypały się na Cote de Cammazes, ponad pięciokilometrowym podjeździe zlokalizowanym niecałe 50 km przed metą. Niezbyt stroma wspinaczka w niedzielnym upale okazała się zbyt trudna dla szybkich, ale nieco cięższych kolarzy. Wielu z nich zostało za główną grupą, tracąc później wiele sił na pogoń.

Podjazd wykorzystali Francuzi Benjamin Thomas (Cofidis) i Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), którzy oderwali się od peletonu i zbudowali niewielką przewagę. Jechali przed główną grupą przez ponad 20 kilometrów, ale półminutowa przewaga, jaką udało im się wypracować, wydawała się zbyt mała, by uciec rozpędzonemu peletonowi.

Cztery kilometry przed metą na czele został tylko Thomas. Mimo szalonej pogoni peletonu debiutujący w wyścigu Francuz, wykorzystując swoje doświadczenie z rywalizacji na torze, utrzymywał niewielką przewagę. Skapitulował niedługo po minięciu bramy oznaczającej ostatni kilometr odcinka.

Philipsen po pierwszy triumf

Nieco chaotyczny finisz, w którym o kolejne zwycięstwo walczyli van Aert i Pedersen, rozstrzygnął na swoją korzyść 24-letni Philipsen. Znalazł miejsce po lewej stronie finiszowej prostej i odpowiednim momencie przyspieszył, wyprzedzając rywali. Sięgnął tym samym po swój pierwszy triumf na etapie Wielkiej Pętli.

W klasyfikacji generalnej nie zaszły po 15. etapie żadne zmiany. We wtorek, po dniu przerwy, w żółtej koszulce lidera wyścigu na starcie 16. odcinka powinien ruszyć Vingegaard.

Tour de France 2022 - wyniki 15. etapu, Rodez - Carcassonne (202,5 km):

1. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Deceuninck) 4:27.27

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma)

3. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

4. Peter Sagan (Słowacja/TotalEnergies)

5. Danny van Poppel (Holandia/Bora-hansgrohe)

6. Dylan Groenewegen (Holandia/BikeExchange)

7. Florian Senechal (Francja/Quick-Step Alpha Vinyl)

8. Luca Mozzato (Włochy/B&B Hotels/KTM)

9. Andrea Pasqualon (Włochy/Wanty-Gobert)

10. Fred Wright (W.Brytania/Bahrain Victorious)

...

51. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) wszyscy ten sam czas

76. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) strata 52 s

77. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 1.03

112. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 17.16

Tour de France 2022 - klasyfikacja generalna po 15. etapie

1. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 59:58.28

2. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 2.22

3. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 2.43

4. Romain Bardet (Francja/Team DSM) 3.01

5. Adam Yates (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 4.06

6. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) 4.15

7. Louis Meintjes (RPA/Wanty-Gobert_ 4.24

8. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 4.24

9. Thomas Pidcock (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 8.49

10. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 9.58

...

19. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 35.17

45. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1:26.12

131. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 3:03.00

132. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 3:04.13