Alpejski kryzys Pogaczara. Etap i koszulka lidera Tour de France dla Vingegaarda

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu.

W końcówce 2. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznej kraksy. Brał w niej udział m.in. Rafał Majka czy Tadej Pogacar. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 2. etapu Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour de France, który wygrał Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Na 11. km przed metą 3. etapu Tour de France miała miejsce kraksa 8 kolarzy. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedział Dylan Groenewegen, triumfator 3. etapu Tour de France.

Zobacz niebezpieczną sytuację, do której doszło podczas 4. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) po 4. etapie Tour de France.

Wout van Aert (Jumbo - Visma) odniósł triumf w 4. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Wout van Aert zaliczył kraksę podczas 5. etapu Tour de France. Zobacz jak do tego doszło.

Zobacz sytuację, do której doszło podczas 5. etapu Tour de France.

Simon Clarke (Israel - Premier Tech) odniósł triumf w 5. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Wout van Aert (Jumbo - Visma) po 5. etapie Tour de France.

Primoż Roglicz ucierpiał podczas 5. etapu Tour de France. Zobacz jak do tego doszło.

Już na początku 6. etapu Tour de France wywrócił się Mathieu Burgaudeau. Po kilku minutach kolarz TotalEnergies wsiadł na rower i zdołał wrócić do peletonu.

Na 12 kilometrów przed metą 6. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Bardzo niebezpiecznie wyglądał upadek Reinardta Janse'a van Rensburga (Lotto Soudal). Zobacz ten moment.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) stracił ponad siedem minut do etapowego zwycięzcy Tadeja Pogaczara. Belg stracił żółtą koszulkę lidera właśnie na rzecz Pogaczara.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Tadeja Pogaczara (UAE Team Emirates).

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po wygraniu 6. etapu Tour de France.

Tadej Pogaczar odniósł triumf w 7. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Oto co miał do powiedzenia lider klasyfikacji generalnej.

Zobacz, co powiedział Bob Jungels (AG2R Citroen Team) po wygraniu 9. etapu Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 9. etapu Tour de France, który wygrał Bob Jungels (AG2R Citroen Team).

Oto co powiedział zwycięzca wtorkowego etapu.

Oto co powiedział lider klasyfikacji wyścigu.

Tadej Pogaczar przeżywał ogromny kryzys na 11. etapie Tour de France. Kolarz UAE Team Emirates, który był liderem wyścigu, stracił prawie trzy minuty do Jonasa Vingegaarda, etapowego triumfatora.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 11. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma).

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) po wygraniu 11. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Uczestnicy największego kolarskiego wyścigu po spokojnym początku tygodnia zaczęli mierzyć się z poważnymi górskimi wyzwaniami. W środę wyruszyli z Albertville, zmierzając w stronę Col du Granon, czyli przełęczy powracającej do programu Tour de France po 36 latach. Tego dnia kolarze mieli do przejechania tylko 151,7 km, ale łączne przewyższenie na tym odcinku przekraczało aż 4000 metrów.

Źródło: letour.fr Profil trasy 11. etapu Tour de France

Finałowy podjazd poprzedzała przede wszystkim bardzo wyczerpująca sekwencja następujących tuż po sobie Col du Telegraphe (11,9 km; śr. 7,1 proc.) i Col du Galibier (17,7 km; śr. 6,9 proc.). Druga z tych przełęczy wyznaczała najwyższy punkt na tegorocznej Wielkiej Pętli, znajdujący się na wysokości 2642 metrów n.p.m. Kolarze na tym fragmencie trasy musieli zmierzyć się łącznie z blisko 30-kilometrową wspinaczką przedzieloną tylko krótkim, 5-kilometrowym zjazdem z Telegraphe. Holender nie wytrzymał. Wycofał się przed morderczym podjazdem Jedenasty etap... czytaj dalej »

Topniejąca ucieczka

Do największych atrakcji środowego etapu początkowo prowadziła płaska droga, a pierwsza górska premia na Lacets de Montvernier czekała dopiero na 50. kilometrze. Taki teren teoretycznie nie zawsze sprzyja zawodnikom chcącym zabrać się do ucieczki, ale na sygnał do odjazdu nie musieliśmy czekać ani chwili.

Dyrektor wyścigu ledwo zdążył dać znak do oficjalnego startu, a z peletonu jak z procy wystrzelili Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) i Wout van Aert (Jumbo-Visma). Duet doskonale znający się przede wszystkim z rywalizacji w wyścigach klasycznych i kolarstwie przełajowym błyskawicznie zostawił resztę stawki za plecami.

Oglądasz Wideo: Eurosport Van Aert wygrał lotny finisz na 11. etapie Tour de France

Z czasem dojechali do nich kolejni harcownicy, a prowadząca grupa rozrosła się aż do 20 kolarzy, wśród których znalazło się m.in. dwóch Polaków Kamil Gradek (Bahrain-Victorious) oraz Maciej Bodnar (TotalEnergies).

Oglądasz Wideo: Eurosport Gradek i Bodnar w ucieczce dnia na 11. etapie Tour de France

Ucieczka nie utrzymała się jednak długo w tak licznym składzie. Pierwszy odpadł z niej van der Poel. Holender wyraźnie opadł z sił i jeszcze podczas wspinaczki na Col du Telegraphe postanowił ostatecznie wycofać się z wyścigu. Wkrótce czołówka uszczuplała się o kolejnych zawodników, w tym obu polskich kolarzy, dla których środowe podjazdy stanowiły zbyt duże wyzwanie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Van der Poel wycofał się podczas 11. etapu Tour de France

Próby zgubienia lidera

Bardzo ciekawie zrobiło się wówczas również w peletonie, tracącym ponad 7 minut do ucieczki, z którego zaatakowali zawodnicy ekipy Jumbo-Visma. Ich cel był jasny - wymęczyć, a najlepiej zgubić jadącego w koszulce lidera Pogaczara. Słoweniec z UAE Team Emirates był osamotniony w rywalizacji z Jonasem Vingegaardem i Primożem Rogliczem. Do tej zaciętej walki włączył się jeszcze Geraint Thomas z Ineos Grenadiers. Rafał Majka przegapił zryw faworytów klasyfikacji generalnej, ale jak się okazało, Pogaczar poradził sobie bez jego wsparcia, skutecznie odpierając wszelkie ataki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ataki kolarzy Jumbo-Visma na 11. etapie Tour de France

Zwycięzca dwóch ostatnich edycji Tour de France nic nie robił sobie z liczebnej przewagi kolarzy Jumbo-Visma. Nie tylko nie okazywał oznak słabości, ale nawet poprawił po następnym ataku Roglicza na podjeździe na Galibier.

Oglądasz Wideo: Eurosport Atak Roglicza, poprawka Pogaczara na 50 km przed metą 11. etapu Tour de France

Kosztowny kryzys Pogaczara

W tym samym czasie na czele z prowadzącej grupy samotnie odskoczył Warren Barguil. Francuz z Arkei Samsic wyglądał na bardzo mocnego i zyskiwał kolejne sekundy przewagi nad rywalami. Finałowa wspinaczka na Granon kosztowała go jednak zbyt wiele sił, by jego akcja mogła zakończyć się powodzeniem. Im bliżej mety, tym wyraźniej czuł na plecach grupę faworytów.

Oglądasz Wideo: Eurosport Praca Majki na ostatnich kilometrach 11. etapu Tour de France

Równe i mocne tempo dyktował w niej wówczas Majka, który dogonił najlepszych kolarzy "generalki", by wesprzeć Pogaczara. Polak świetnie wywiązywał się ze swoich zadań, ale Słoweńca na ostatnich kilometrach niespodziewanie dopadł poważny kryzys. Lider Wielkiej Pętli nie był w stanie zareagować na atak trzeciego w klasyfikacji wyścigu Vingegaarda i słabł coraz bardziej.

Oglądasz Wideo: Eurosport Atak Vingegaarda na 4 km przed metą 11. etapu Tour de France

Ostatecznie Duńczyk z Jumbo-Vismy pewnie sięgnął po etapowe zwycięstwo. Drugi ze stratą 59 sekund do mety dotarł Nairo Quintana (Arkea Samsic), a trzeci Romain Bardet (Team DSM) – minuta i 10 sekund.

Pogaczar ukończył 11. etap aż 2 minuty i 51 sekund po zwycięzcy. Kosztowało go to nie tylko utratę koszulki lidera. W klasyfikacji generalnej osunął się na trzecie miejsce, spadając jeszcze za Bardeta. Vingegaard ma teraz 2 minuty i 16 sekund przewagi nad Francuzem i 2 minuty 22 sekundy nad Słoweńcem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pogaczar na mecie 11. etapu Tour de France

Z czołówką "generalki" pożegnał się w środę Lennard Kaemna. Niemca z Bory–Hansgrohe zbyt wiele kosztował wtorkowy etap, na którym awansował na pozycję wicelidera. Tym razem przyjechał dopiero 28 minut i 45 sekund za triumfatorem, wypadając poza pierwszą dwudziestkę klasyfikacji wyścigu.

Wyniki 11. etapu, Albertville - Col du Granon (151,7 km):

1. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) - 4:18.02

2. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) strata 59 s

3. Romain Bardet (Francja/Team DSM) 1.10

4. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 1.38

5. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 2.04

6. Adam Yates (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 2.10

7. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 2.51

8. Aleksiej Łucenko (Kazachstan/Astana) 3.38

9. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 3.59

10. Warren Barguil (Francja/Arkea-Samsic) 4.16

...

13. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 6.38

45. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 27.16

107. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 34.09

108. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 34.09

Klasyfikacja generalna:

1. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) - 41:29.59

2. Romain Bardet (Francja/Team DSM) 2.16

3. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 2.22

4. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 2.26

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) 2.37

6. Adam Yates (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 3.06

7. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 3.13

8. Aleksander Własow (Rosja/Bora-hansgrohe) 7.23

9. Aleksiej Łucenko (Kazachstan/Astana) 8.07

10. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 9.29

...

19. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 27.07

51. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1:03.48

137. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 2:01.51

139. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 2:03.26

W czwartek kolejny trudny etap

W czwartek przed kolarzami kolejne wielkie wyzwanie w wysokich górach. Tego dnia obchodzone będzie Święto Narodowe Francji, a na trasie Wielkiej Pętli uczestników czekają przeprawy przez trzy potężne wzniesienia.

Ponownie zmierzą się z Col du Galibier, ale tym razem pokonywanym z innej strony. Następnie wyrośnie przed nimi Col de la Croix de Fer, a do mety poprowadzi wyczerpujący podjazd do stacji narciarskiej Alpe d'Huez.

Początek transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze o godz. 12:55.