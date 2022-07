Pierwszy lider Tour de France. Yves Lampaert zaskoczył i pogodził faworytów

Zobacz, co czeka na kolarzy na 3. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Pogaczar znowu wygra "Wielką Pętlę"? Rywale mają inne plany Szykuje się... czytaj dalej » Chociaż Lampaert od kilku lat nie schodzi z podium mistrzostw Belgii w jeździe na czas, a przed rokiem wywalczył drugi w karierze tytuł w tej specjalności, nie był wymieniany wśród faworytów 1. etapu Wielkiej Pętli. Być może to właśnie pomogło mu bez nadmiernej presji skoncentrować się na jeździe mokrymi ulicami Kopenhagi.

Faworyci zostali z tyłu

Wcześniej rywalizację ukończyło wielu kolarzy, którzy nie ukrywali swoich ambicji i zapowiadali walkę o żółtą koszulkę lidera wyścigu. Stosunkowo wcześnie startujący Holender Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), którego zespół na tę okazję przygotował specjalny kombinezon, objął na dłuższy czas prowadzenie. W pewnej chwili musiał się jednak pożegnać z marzeniami o zwycięstwie.

Pierwszym, który go pokonał, był dwukrotny mistrz świata w rywalizacji z czasem Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Ale Włoch długo się nie cieszył. Jadący minutę później van Aert uzyskał czas o ponad 4 s lepszy i to on zajął miejsce na "gorącym krześle".

Tuż za Belgiem na mecie zameldował się Pogaczar, walczący o trzeci z rzędu triumf w Wielkiej Pętli. On również uzyskał czas lepszy od faworyzowanego Ganny.

Dla 23-letniego Słoweńca większe znaczenie miała jednak przewaga nad starszym o dziewięć lat Primożem Rogliczem (Jumbo-Visma). To właśnie dwaj słoweńscy kolarze najczęściej wskazywani są jako ci, między którymi rozegra się trzytygodniowa walka o tytuł. Na starcie wyścigu w lepszej sytuacji jest młodszy z nich. Roglicz stracił do obrońcy tytułu ponad 8 sekund. O sekundę szybciej pojechał drugi z liderów holenderskiej ekipy Duńczyk Jonas Vingegaard.

Zdradliwy asfalt w Kopenhadze

Kilku kolarzy nie miało szczęścia. Doskonale zazwyczaj jeżdżący na czas Szwajcar Stefan Bisseger (EF Education-EasyPost) przewrócił się kilka razy na mokrej drodze, grzebiąc szanse na dobry wynik. Podobny los spotkał Francuza Christophe'a Laporte'a (Jumbo-Visma), najlepszego na półmetku rywalizacji.

Nie wiadomo na razie, co przydarzyło się Maciejowi Bodnarowi (TotalEnergies). Ośmiokrotny mistrz Polski w tej specjalności, który przed pięciu laty wygrał w Marsylii "czasówkę" na przedostatnim etapie Tour de France, w Kopenhadze ukończył etap na odległej 161. pozycji.

Bez zbędnego ryzyka trasę 1. etapu pokonał Rafał Majka (UAE Team Emirates). Głównym zadaniem Polaka będzie pomoc Pogaczarowi, najprawdopodobniej więc będzie oszczędzał siły na etapy górskie. Etap ukończył na 153. miejscu.

Oszczędnie pojechali również pozostali Biało-Czerwoni. Kamil Gradek (Bahrain Victorious) i Łukasz Owsian (Arkea Samsic) zajęli odległe miejsca. Gradek był 108., a Owsian 157.

Wielki Start w Danii

Drugi z trzech duńskich etapów, będących częścią tzw. Grand Depart, uroczystego startu wyścigu, będzie prowadził ponad 202-kilometrową trasą z Roskilde do Nyborgu.

Tour de France 2022 - wyniki 1. etapu

1. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) - 15.17

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) strata 5 s

3. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 7

4. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) 10

5. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 13

6. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 15

7. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 15

8. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 16

9. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 17

10. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain Victorious) 20

...

108. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1.08

153. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 1.43

157. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1.48

161. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 1.53

