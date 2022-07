Wielki test w Wielkiej Pętli. Kolarze zadowoleni z nowych przepisów covidowych

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia lider klasyfikacji generalnej.

Już pięciu zawodników musiało zrezygnować z rywalizacji w Tour de France z powodu zakażenia koronawirusem. Był wśród nich m.in. Vegard Stake Laengen, jeden z pomocników aktualnego lidera wyścigu Tadeja Pogaczara (UAE Team Emirates), walczącego o trzecie z rzędu trofeum.

Strata ważnego członka ekipy zmartwiła jej lidera, który przed startem 9. etapu podzielił się swoimi obawami, związanymi m.in. z ryzykiem zakażenia od licznie zgromadzonych przy trasie kibiców.

Liczba osób, które po uzyskaniu pozytywnych wyników testów musiały opuścić karawanę Tour de France, jest jednak znacznie większa. Znajduje się wśród nich wielu pracowników zespołów biorących udział w wyścigu, a także członkowie ekipy filmowej Netflixa realizującej dokument o Ineos Grenadiers.

Nowy protokół covidowy - co się zmieniło?

Walka z transmisją wirusa w peletonie nie jest niczym nowym. Odkąd wiosną 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała wstrzymanie na kilka miesięcy niemal całej rywalizacji sportowej, w tym wielu wyścigów kolarskich, cały czas doskonalone są sposoby radzenia sobie z problemem i minimalizowania ryzyka zakażenia. W pewnym momencie działania te stały się częścią codziennej rutyny i przestano poświęcać im tak dużo uwagi, jak miało to miejsce wcześniej.

Sprawa wróciła jednak na agendę podczas wyścigu Dookoła Szwajcarii, w którym szybko rozprzestrzeniający się wirus zdziesiątkował peleton. Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) przed startem Tour de France przygotowała na nowo tzw. protokół covidowy, obowiązujący we wszystkich wyścigach trwających co najmniej siedem dni.

Na starty i mety wyścigów wróciły maseczki, wrócił też obowiązek regularnego testowania wszystkich uczestników imprezy, choć nie funkcjonuje już ona w odizolowanej "bańce", znanej z poprzednich edycji. Dużą swobodę w zakresie decyzji o częstotliwości badań pozostawiono samym ekipom.

Ale najważniejszą zmianą wprowadzoną w nowych zasadach jest rezygnacja z automatycznego wykluczania zawodnika z rywalizacji już po pierwszym dodatnim wyniku testu. Każdy kolarz może poprosić o potwierdzenie wyniku testu antygenowego dodatkowym badaniem PCR.

Konsekwencją tej zmiany jest również ograniczenie ryzyka wycofania z wyścigu całej drużyny, czego świadkami byli kibice chociażby w poprzedzającym Tour de France szwajcarskim wyścigu.

Szczęśliwy przypadek Boba Jungelsa

Ale nawet pozytywny wynik badania genetycznego nie musi oznaczać natychmiastowego odesłania zawodnika do domu. Dyrektor medyczny z ramienia UCI oraz główny lekarz zawodów mogą podjąć decyzję o dopuszczeniu kolarza do kontynuowania wyścigu po dokładnej analizie wyników badań i stwierdzeniu, że poziom jego zakażenia jest na tyle niski, że nie zagraża on samemu zawodnikowi, nie powoduje objawów i ryzyka zakażenia innych osób.

Z takiego właśnie wyłączenia skorzystano w przypadku Luksemburczyka Boba Jungelsa (AG2R-Citroen), który uzyskał dodatni wynik testu w przeddzień startu Wielkiej Pętli w Kopenhadze. Dziesięć dni później Jungels wygrał w Chatel Les Portes du Soleil 9. etap wyścigu.

Większość kolarzy jest zadowolona z nowych regulacji, które w istocie spowodowały, że z rywalizacji wyłączani są tylko zawodnicy z wyraźnymi objawami choroby.

- To jest choroba, więc jeśli jesteś chory, to nie możesz się ścigać - mówił przed startem 9. etapu Brytyjczyk Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). - To nie było dobre, że nie miałeś żadnych objawów, a musiałeś wracać do domu. Teraz robimy testy wtedy, gdy potrzebujemy - chwalił decyzję zespołu, który zrezygnował z codziennego weryfikowania zdrowia zawodników.

Faworyci mogą jechać dalej

Obowiązkowe podczas dnia wolnego badania rozpoczęły się już w niedzielę wieczorem, tuż po zakończeniu 9. etapu wyścigu. W poniedziałek przed południem "La Gazetta dello Sport" poinformowała o pojawiających się pierwszych wynikach testów.

Z informacji tych wynika, że dalsza jazda Pogaczara, Rafała Majki, innych zawodników UAE Team Emirates oraz ich najgroźniejszych rywali nie jest zagrożona. Nic nie powinno więc stanąć na przeszkodzie temu, by we wtorek wczesnym popołudniem stanęli na starcie rozpoczynającego drugi tydzień zmagań 10. etapu Tour de France.

Będzie on prowadził 148-kilometrową trasą z Morzine do Megeve i kończyć się niezbyt stromym, ale długim, mierzącym ponad 19 kilometrów podjazdem.

