Michał Kwiatkowski nie pojedzie w Tour de France. "Poza moim zasięgiem"

Polak będzie wspierał wielkiego faworyta. "Naszą ambicją jest wygranie wyścigu" Słoweniec Tadej... czytaj dalej » "W Tour de France można jechać tylko w jeden sposób: dając z siebie wszystko. Niestety, w tym roku, z powodu naderwania mięśnia półścięgnistego, będzie to poza moim zasięgiem. Potrzebuję kilku tygodni rehabilitacji i treningu, aby wrócić do zdrowia. Trudno będzie kibicować drużynie sprzed telewizora, ale zrobię, co mogę - napisał zawodnik ekipy INEOS Grenadiers w mediach społecznościowych.

Kwiatkowski ma miłe wspomnienia

Kwiatkowski ma za sobą wiele udanych startów w najbardziej prestiżowej imprezie. Wielokrotnie z powodzeniem pełnił rolę pomocnika dla liderów swoich zespołów. W 2020 sam sięgnął po jedno etapowe zwycięstwo.

Ineos nie podał jeszcze oficjalnej listy startowej na tegoroczną edycję.

Tour de France rozpocznie się 1 lipca 13-kilometrową czasówką w Kopenhadze. Zakończy 24 lipca na Polach Elizejskich w Paryżu.

