Filmowali kolarzy, doszło do wypadku. Poważne skutki kraksy z udziałem kibiców

Na piątym etapie doszło też do innego wypadku, w którym uczestniczył Primoż Roglicz

Simon Clarke (Israel - Premier Tech) odniósł triumf w 5. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Doprowadziła do wielkiej kraksy na Tour de France. Teraz poznała wyrok 1200 euro grzywny...

To, co stało się ponad 12 miesięcy temu jeszcze długo będzie wspominane. Kibicka spowodowała wielką kraksę przez nierozwagę. Nie patrząc na jadących kolarzy, chciała zaprezentować do kamery przygotowany baner. Po chwili wpadł na nią jeden z zawodników, a potem przewróciło się kilkudziesięciu kolejnych.

Niczego się nie nauczyli

Wielu z nich musiało wycofać się z rywalizacji i miesiącami leczyć obrażenia. Prokuratura chciała dla 31-latki czterech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sąd był łaskawy i ukarał ją tylko grzywną w wysokości 1200 euro.

Tak niska kara być może sprawiła, że nadal pojawiają się widzowie, którzy kompletnie nie przestrzegają reguł bezpieczeństwa.

Pokazał to piąty etap.

Na jednym z brukowanych odcinków w okolicy Sars-et-Rosières kilku kibiców obserwowało jadących obok nich szybko kolarzy. Najwyraźniej nie zdawali sobie sprawy, że następni zbliżają się z równie wysoką prędkością.

Sector 3 chute spectateurs @TeamTotalEnrg@Daniel87Osspic.twitter.com/dkExu8NNwl — Victor Loy (@LoyVictor) July 6, 2022

Złamany obojczyk i miednica

Holender Danny van Poppel (Bora–Hansgrohe) i Włoch Daniel Oss (TotalEnergies) zderzyli się z fanami. Oss być może nie przewróciłby się, ale po uderzeniu w jednego kibica, wpadł na kolejnego, który również filmował kolarzy telefonem.

Kiedy on i Van Poppel byli już na ziemi, wpadł na nich Michael Gogl. Austriak nie był w stanie uniknąć kraksy. Jak się później okazało to właśnie 28-latek odniósł najpoważniejsze obrażenia i jako jedyny z trójki nie był w stanie ukończyć etapu.

Źródło: PAP/EPA Michael Gogl odniósł poważne obrażenia

Jak podała jego grupa Alpecin-Deceuninck, Gogl złamał obojczyk i miednicę. Czeka go wielomiesięczna przerwa i żmudna rehabilitacja.

Na piątym etapie poważny wypadek zaliczył także faworyt całego wyścigu - Primoż Roglicz. Słoweniec dojechał do mety. Mniej szczęścia miał uczestniczący w tej samej kraksie Jack Haig. Australijczyk wycofał się z rywalizacji.

Haig i Gogl to pierwszy zawodnicy w tej edycji Wielkiej Pętli, którzy musieli zrezygnować z dalszej jazdy.

