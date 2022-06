Tylko 13 kilometrów w stroju za 15 tysięcy złotych. Ale żółta koszulka lidera Tour de France kusi

Tour de France na żywo od startu do mety w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Legenda Tour de France po raz dziesiąty na starcie Chris Froome... czytaj dalej » 27-letni van der Poel w objęcie prowadzenia w Tour de France po 1. etapie celował już w ubiegłym roku, podczas swojego debiutu w wyścigu. Plany pokrzyżował mu jednak Francuz Julian Alaphilippe, który po fantastycznej akcji wygrał chaotyczny i pełen dramatycznych wydarzeń odcinek z Brestu do Landerneau. Van der Poel swój cel zrealizował dzień później.

W tym roku organizatorzy postanowili sięgnąć po sprawdzony patent na uspokojenie walki o tytuł pierwszego lidera Wielkiej Pętli. Wyścig, którego start zaplanowano na 1 lipca w Kopenhadze, rozpoczynać się będzie etapem jazdy indywidualnej na czas. Kolarze będą mieli do pokonania 13-kilometrową trasę wiodącą ulicami stolicy Danii.

Sprzętowy wyścig zbrojeń

Na krótkim, płaskim, ale krętym odcinku oprócz umiejętności technicznych liczyć się będzie każdy detal. Drużyny na potęgę poszukują więc nowinek technicznych, które mogą poprawić aerodynamikę zawodników i zwiększyć ich szanse na zwycięstwo w rywalizacji, gdzie liczyć się może każdy ułamek sekundy.

Alpecin-Fenix, wraz z dostarczającym zespołowi stroje partnerem, nawiązał współpracę z brytyjskim producentem odzieży kolarskiej, specjalizującym się w innowacjach związanych z poprawą aerodynamiki kolarzy. Z kombinezonów tej marki korzystali m.in. kolarze BikeExchange-Jayco: Simon Yates i Matteo Sobrero podczas rozgrywanego w Budapeszczie etapu jazdy na czas w Giro d'Italia. Yates wygrał wówczas rywalizację, pokonując van der Poela na nieco ponad 9-kilometrowej trasie o 3 sekundy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Simon Yates odniósł triumf na 2. etapie Giro d'Italia

Holender nie chce ponownie przeżyć rozczarowania, chociaż zdaje sobie sprawę, że na starcie w Kopenhadze pojawi się wielu specjalistów od walki z czasem, na czele z dwukrotnym mistrzem świata w tej specjalności Włochem Filippo Ganną.

On i jego zespół gotowi są jednak ponieść wysokie koszty, by zwiększyć swoje szanse na rozpoczęcie tegorocznej Wielkiej Pętli od zwycięstwa. Koszt kombinezonu, w którym 1 lipca ma wystartować van der Poel, szacowany jest na równowartość ok. 15 tysięcy złotych.

Specjalne rozwiązania na najważniejszy wyścig w sezonie

Ten szczególny rodzaj kolarskiego "wyścigu zbrojeń" nie jest w peletonie niczym nowym, a Tour de France, najważniejszy wyścig w kolarskim kalendarzu, jest doskonałą okazją do wprowadzenia do użytku nowych rozwiązań.

Nie wszystkie jednak zyskują akceptację rywali i nadzorującej rywalizację Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). W 2017 roku, przed rozpoczynającym wyścig etapem jazdy na czas w Duesseldorfie, ówczesna ekipa Team Sky wystąpiła w specjalnie na tę okazję przygotowanych strojach z charakterystycznymi wypustkami, które miały poprawić przepływ powietrza wokół kolarza.

Po protestach innych ekip UCI zakazała jednak stosowania tego typu rozwiązań, chociaż ekipa z Michałem Kwiatkowskim w składzie swój cel zrealizowała. Etap w Duesseldorfie padł łupem Gerainta Thomasa.