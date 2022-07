Dramatyczny wypadek był o włos. "Własny samochód by go potrącił"

Tour de France na żywo od startu do mety w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze



Wtorkowy etap prowadził z Dunkierki do Calais i liczył ponad 171 kilometrów. Awaria mechaniczna wyłączyła z peletonu Pedersena. Nieco ponad 70 km przed metą Duńczyk próbował z powrotem dołączyć do grupy. Kolarza jadącego z dużą prędkością omal nie powalił jednak na ziemie jeden z wielu samochodów grupy Trek-Segafredo.

Kolejny incydent między kolarzem a samochodem

Kierowca auta lekko skręcił, nie zauważając, że Duńczyk znajduje się w tym momencie tuż obok niego. Pedersen nie krył swojej złości. Wyraźnie pokręcił głową tuż po całym zdarzeniu.

- Trzeba uważać, takie przypadki już chodziły - relacjonował komentator Eurosportu Tomasz Jaroński.

- Dyrektorzy sportowi, mimo że ludzie przecież bardzo doświadczeni, nie zawsze popatrzą w lusterko, dlatego dobrze jest trąbić, żeby dać do zrozumienia, że coś dzieje się na trasie. I na ogół tak bywa. Jeżeli Pedersen minął grupę, to ta powinna zatrąbić. Własny samochód by go potrącił - dodał oburzony.

Na szczęście nie doszło nawet do muśnięcia, choć tragedia była o włos.

To kolejny przypadek w Wielkim Tourze, kiedy dochodzi do incydentu między kolarzem a samochodem zespołu. W maju podczas Giro d'Italia podobny przypadek miał Tom Dumoulin, wtedy samochód Jumbo-Visma prawie trafił go w tylne koło. Podczas ubiegłorocznego Giro samochód serwisowy potrącił Pietera Serry'ego.

Etap dla Belga

Czwarty etap Tour de France padł łupem Belga Wouta van Aerta. Kolarz ekipy Jumbo-Visma umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Przewagę nad swoim rodakiem Yves'em Lampaertem (Quick-Step Alpha Vinyl) powiększył do 25 sekund. Trzeci jest Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).