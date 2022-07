Ślizgali się i upadali. Deszcz namieszał w Tour de France

Tour de France od startu do mety na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Na 13-kilometrowej płaskiej trasie najszybszy okazał się Yves Lampaert z grupy Quick-Step Alpha Vinyl. Nikt na niego nie stawiał, faworytów do zwycięstwa w otwierającym 109. edycję wyścigu upatrywano w kolarzach z głośniejszymi nazwiskami.

Niewykluczone, że właśnie brak presji pomógł Belgowi w skutecznym i szybkim pokonaniu mokrych ulic Kopenhagi. Bez spętanych nóg pewnie było łatwiej, bo warunki w piątek nie rozpieszczały.

Miał też sporo szczęścia, bo wystartował nieco później niż faworyci. Wprawdzie gdy jechał, ulice były mokre, ale deszcz już nie padał.

"Zapomniał, że jest mokro"

Kilku kolarzy takiego szczęścia nie miało. Doskonale zazwyczaj jeżdżący na czas Szwajcar Stefan Bisseger (EF Education-EasyPost) przewrócił się kilka razy na mokrej drodze, grzebiąc szanse na dobry wynik.

Za każdym razem podnosił się, wsiadał na rower i jechał dalej, ale stracił cenne sekundy. Skończył na 99. miejscu.

Podobny los spotkał Francuza Christophe'a Laporte'a (Jumbo-Visma), najlepszego w piątek na półmetku rywalizacji. Laporte wyłożył się jak długi, gdy 4,5 km przed metą próbował uporać się z zakrętem w lewo.

- Trochę nieskoncentrowany – nie mógł nadziwić się komentujący Tour de France w Eurosporcie Dariusz Baranowski.

- Jechał przy lewej stronie, odbił na prawo. Chciał się złożyć w zakręt. Gdyby było sucho, zrobiłby to bez problemu. Przesadził, zapomniał, że jest mokro – dodał, surowo oceniając brawurę Belga, były kolarz.

Laporte dotarł do mety na 25. pozycji. Patrząc na to, co się stało na trasie, to był naprawdę dobry wynik.

Wielki Start w Danii

Drugi z trzech duńskich etapów, będących częścią tzw. Grand Depart, uroczystego startu wyścigu, będzie prowadził ponad 202-kilometrową trasą z Roskilde do Nyborgu.

Tour de France 2022 - wyniki 1. etapu

1. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) - 15.17

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) strata 5 s

3. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 7

4. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) 10

5. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 13

6. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 15

7. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 15

8. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 16

9. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 17

10. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain Victorious) 20

...

108. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1.08

153. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 1.43

157. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1.48

161. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 1.53

Tour de France 2022 - klasyfikacja generalna po 1. etapie

1. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) - 15.17

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) strata 5 s

3. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 7

4. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) 10

5. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 13

6. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 15

7. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 15

8. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 16

9. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 17

10. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain Victorious) 20

...

108. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1.08

153. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 1.43

157. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1.48

161. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 1.53