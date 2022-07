Monstrualnego mostu obawiali się wszyscy. W kraksie leżał nawet lider

Zobacz, co czeka na kolarzy na 3. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Christophe Laporte wywrócił się na trasie 1. etapu Tour de France. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedział Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 1. etapu Tour de France.

W końcówce 2. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznej kraksy. Brał w niej udział m.in. Rafał Majka czy Tadej Pogacar. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 2. etapu Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour de France, który wygrał Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu.

Debiutujący w Tour de France Jakobsen zwycięzcą 2. etapu. Van Aert nowym liderem wyścigu Fabio Jakobsen... czytaj dalej » Mierząca prawie 18 kilometrów przeprawa przez cieśninę Wielki Bełt, łącząca duńskie wyspy Zelandia i Fionia, była od kilku dni na ustach wszystkich sympatyków kolarstwa. Słowo "most" odmieniano przez wszystkie przypadki, a drużyny biorące udział w 109. edycji wyścigu Tour de France przygotowywały się do końcówki 2. etapu wyścigu jak do zadania specjalnego.

Wielu ekspertów i komentatorów dyscypliny spodziewało się, że odcinek rozstrzygnie się na tzw. rantach, zwanych czasem "wachlarzami", czyli w specjalnych formacjach, w których kolarze wzajemnie chronią się przed wiatrem, utrudniając jednocześnie pracę rywalom.

Nie bez powodu.

"Z dużego mostu mały deszcz"

Gigantyczna konstrukcja, jedna z największych tego typu na świecie, na co dzień narażona jest na silne podmuchy wiatru, przeciskającego się między duńskimi wyspami.

Źródło: Getty Images Tour de France 2022: most nad Wielkim Bełtem

I chociaż walka z wiatrem nie jest dla większości kolarzy niczym nowym, miejsce było o tyle wyjątkowe, że na całej swej długości nie oferowało żadnej możliwości, by choć na chwilę schronić się przed silnymi podmuchami.









Tym razem jednak wiatr okazał się sprzymierzeńcem. Umiarkowanym, bowiem wiał z przodu, wymagając od zawodników nieco więcej wysiłku, ale mimo wszystko oszczędzając im bocznych podmuchów, najbardziej niebezpiecznych.

"Z dużego mostu mały deszcz" - zażartował w pewnej chwili komentujący wyścig w Eurosporcie Tomasz Jaroński.

Źródło: Eurosport Tour de France 2022: most nad Wielkim Bełtem

Kraksa na moście

Jednak mimo sprzyjających tego dnia warunków, na moście doszło do kraksy, w którą zamieszany był m.in. jadący w koszulce lidera wyścigu Belg Yves Lampaert.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kraksa w peletonie na 19 km przed metą 2. etapu Tour de France

Jej powodem nie był jednak wiatr, ale często spotykane w peletonie tzw. "liźnięcie koła", czyli zaczepienie o tylne koło zawodnika poprzedzającego. Do tej sytuacji doszło niedługo po wjeździe na przeprawę, gdy peleton jeszcze się formował, poszukując najbardziej optymalnego sposobu pokonania trudnego odcinka.

Podczas upadku nikomu nic się nie stało. Lampaert i pozostali uczestniczący w kraksie zawodnicy szybko się pozbierali i po krótkiej chwili dołączyli do spokojnie już jadącego peletonu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Niebezpieczna kraksa w końcówce 2. etapu Tour de France

Problemy faworytów

Znacznie większe zamieszanie miało miejsce tuż przed finiszem. Około 2 km przed metą w podobnych okolicznościach przewróciła się duża grupa kolarzy, w tym m.in. wskazywani jako główni kandydaci do zwycięstwa w całym wyścigu Słoweńcy Tadej Pogaczar i Primoż Roglicz.

Tu również obyło się bez poważnych konsekwencji. I bez strat, ponieważ do zdarzenia doszło w tzw. strefie ochronnej. Rozpoczyna się ona 3 km przed metą i jest wyznaczona na każdym odcinku kończącym się płaskim finiszem. W przypadku kraksy lub defektu w strefie ochronnej kolarzowi do klasyfikacji generalnej zaliczany jest czas grupy, w której wjechał na ostatnie 3 km etapu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pogacar wjechał na linię mety 2. etapu Tour de France

2. etap Tour de France z metą w Nyborgu wygrał Holender Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) przed Belgiem Woutem van Aertem (Jumbo-Visma) i Duńczykiem Madsem Pedersenem (Trek-Segafredo).

Van Aert dzięki zdobytej na mecie bonifikacie został nowym liderem wyścigu.

Tour de France 2022 - wyniki 2. etapu, Roskilde - Nyborg (202,2 km):

1. Fabio Jakobsen (Holandia/Quick-Step Alpha Vinyl) 4:34.34

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma)

3. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

4. Danny van Poppel (Holandia/Bora-hansgrohe)

5. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Deceuninck)

6. Peter Sagan (Słowacja/TotalEnergies)

7. Jeremy Lecroq (Francja/B&B Hotels-KTM)

8. Dylan Groenewegen (Holandia/BikeExchange-Jayco)

9. Luca Mozzato (Włochy/B&B Hotels-KTM)

10. Hugo Hofstetter (Francja/Team Arkea-Samsic)

...

78. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic)

135. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious)

136. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies)

149. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas

Oglądasz Wideo: Eurosport Najważniejsze momenty 2. etapu Tour de France

Tour de France 2022 - klasyfikacja generalna po 2. etapie

1. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 4:49.50

2. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) strata 1 s

3. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 8

4. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) 11

5. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 12

6. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 14

7. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 16

8. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 17

9. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 18

10. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain Victorious) 21

...

108. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1.15

153. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 1.44

157. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1.49

161. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 1.54