Zapominalski z dodatkowym obciążeniem. "Ogromne marnotrawstwo"

Christophe Laporte wywrócił się na trasie 1. etapu Tour de France. Zobacz, jak do tego doszło. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 1. etapu Tour de France. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ślizgali się i upadali. Deszcz namieszał w Tour de France

Wielka Pętla ruszyła w piątek z Kopenhagi. Tradycyjnie indywidualna jazda na czas, a jak jazda na czas, to liczą się najmniejsze szczegóły. Płaska, krótka (13,2 km tego dnia) trasa obnaża każdy błąd. Zawahanie, poślizg i upadek mogą kosztować wiele. Najdrobniejsza pomyłka wypycha z czołówki.

Wie coś o tym Christophe Laporte (Jumbo-Visma), na półmetku w piątek był najlepszy. Przeszarżował, zapominając o mokrych ulicach Kopenhagi. W jeden z zakrętów wszedł nieodpowiedzialnie i wylądował na asfalcie. Skończył na 25. miejscu.

Złościć się na siebie miał prawo również Thomas (Ineos Grenadiers), zwycięzca Tour de France z 2018 roku. Do niespodziewanego zwycięzcy Yvesa Lampaerta (Quick-Step Alpha Vinyl) stracił 25 s, ale już do podium tylko 18. Niewiele.

Thomas: zapomniałem

Brytyjczyk zawalił. Strata mogła być mniejsza, gdyby nie krótka pamięć. Otóż na trasę pierwszego etapu wyszedł w kamizelce, wciągniętej dla uniknięcia wyziębienia w chłodne kopenhaskie popołudnie.

- Zapomniałem, że ją miałem. Wszystko było ładnie i wygodnie, a nikt nie zwrócił mi uwagi, i zupełnie o tym zapomniałem – nie mógł odżałować na mecie przed kamerą Eurosportu.

Bo dodatkowy balast to przez tyle kilometrów to strata cennych sekund. Thomas przyznał, że przyszło mu na myśl, by w połowie rywalizacji zrzucić ocieplaną kamizelkę z siebie, ale z pomysłu zrezygnował.

Źródło: Getty Images Geraint Thomas w kamizelce, w której nie planował jechać

- Podejrzanie by to wyglądało – wytłumaczył.

Eksperci Eurosportu policzyli, że przygotowane na Tour de France zaawansowane technologicznie stroje grupy Ineos kosztowały ok. 5 tys. funtów (27 tys. zł) za komplet. Właściwości i konkurencyjność kostiumu Thomasa akurat w piątek zostały przez kamizelkę wyeliminowane.

- Ogromne marnotrawstwo – tak w studiu Eurosportu skwitował pomyłkę zawodnika i jego grupy były kolarz Adam Blythe.

Wielki Start w Danii

Drugi z trzech duńskich etapów, będących częścią tzw. Grand Depart, uroczystego startu wyścigu, będzie prowadził ponad 202-kilometrową trasą z Roskilde do Nyborgu.

Transmisja od godziny 12:00 w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze

Tour de France 2022 - wyniki 1. etapu

1. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) - 15.17

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) strata 5 s

3. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 7

4. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) 10

5. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 13

6. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 15

7. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 15

8. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 16

9. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 17

10. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain Victorious) 20

...

108. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1.08

153. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 1.43

157. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1.48

161. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 1.53

