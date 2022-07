"To rodzaj spłaty długu". Jakobsen długo nie mógł znaleźć właściwego słowa

Zobacz, co czeka na kolarzy na 3. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Christophe Laporte wywrócił się na trasie 1. etapu Tour de France. Zobacz, jak do tego doszło. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 1. etapu Tour de France. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W końcówce 2. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznej kraksy. Brał w niej udział m.in. Rafał Majka czy Tadej Pogacar. Zobacz tę sytuację. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 2. etapu Tour de France. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour de France, który wygrał Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Debiutujący w Tour de France Jakobsen zwycięzcą 2. etapu. Van Aert nowym liderem wyścigu Fabio Jakobsen... czytaj dalej » Jakobsen długo szukał właściwego słowa, którym mógłby opisać swoje wrażenia po zwycięstwie na 2. etapie Wielkiej Pętli w Nyborgu.

- Incroyable - powiedział w końcu po francusku. - Nie do wiary.

25-letni dziś Holender dwa lata temu otarł się o śmierć. Na finiszu 1. etapu Tour de Pologne w Katowicach został zepchnięty na bariery przez swojego rodaka Dylana Groenewegena. Najpierw walczył o życie w sosnowieckim szpitalu, potem przez długie miesiące odzyskiwał sprawność, przechodząc w międzyczasie liczne operacje rekonstrukcji twarzy, która najbardziej ucierpiała w zdarzeniu.

Pokonał długą drogę

Po kilku miesiącach wrócił na rower, a niedługo później ponownie włączył się do walki o zwycięstwa na sprinterskich finiszach etapów i wyścigów jednodniowych. Triumf na 2. etapie tegorocznej Wielkiej Pętli był jego 18. zwycięstwem od dramatu w Katowicach. Bez wątpienia najcenniejszym.

- Dla mnie był to długi proces, realizowany krok po kroku - mówił po zwycięstwie w Nyborgu. - Po drodze pomogło mi wielu ludzi. To jest coś w rodzaju spłaty długu, aby mogli zobaczyć, że ich wysiłek nie był daremny.

- Cieszę się, bo wciąż mogę jeździć na rowerze, ścigać się i - na szczęście - również wygrywać. To niesamowity dzień. Chcę podziękować wszystkim ludziom, którzy mi pomogli - podkreślił kolarz.

Oglądasz Wideo: Eurosport Jakobsen po wygraniu 2. etapu Tour de France

"Po to trenujemy i po to się ścigamy"

Zwycięstwo w chaotycznym finiszu nie przyszło mu łatwo. Jak sam przyznał, w końcówce nieco się pogubił, tracąc dobrą pozycję, wypracowaną przez kolegów z drużyny.

- Zespół utrzymywał mnie na dobrej pozycji, kiedy wjechaliśmy w kombinację zakrętów w prawo i w lewo, a później na ostatnią prostą. Mogłem zostać za Morkovem, ale zgubiłem go i złapałem koło van Aerta - relacjonował przebieg wydarzeń na ostatnich metrach etapu. - Przez ostatnie kilkaset metrów byłem po lewej stronie, obok Petera Sagana. Dotknęliśmy się, ale na szczęście pozostaliśmy w pionie. Na ostatnich 150 metrach mogłem wystartować i minąć pozostałych dwóch rywali.

Oglądasz Wideo: Eurosport Powtórka finiszu 2. etapu Tour de France

Atak Jakobsena zaskoczył Wouta van Aerta (Jumbo-Visma), który niemal do ostatniej chwili był przekonany, że sięgnie po kolejny etapowy triumf w Tour de France. Holender pojawił się jednak nieoczekiwanie przed nim i przed finiszującym jako trzeci Duńczykiem Madsem Pedersenem (Trek-Segafredo).

- Kiedy o tym opowiadam, wydaje się to łatwe. Ale nogi na pewno bolały - dodał Jakobsen. - Po to jednak trenujemy i po to się ścigamy. Etap Tour de France jest tym, o czym marzyłem od 15 lat.

Oglądasz Wideo: Eurosport Najważniejsze momenty 2. etapu Tour de France

Tour de France 2022 - wyniki 2. etapu, Roskilde - Nyborg (202,2 km):

1. Fabio Jakobsen (Holandia/Quick-Step Alpha Vinyl) 4:34.34

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma)

3. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

4. Danny van Poppel (Holandia/Bora-hansgrohe)

5. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Deceuninck)

6. Peter Sagan (Słowacja/TotalEnergies)

7. Jeremy Lecroq (Francja/B&B Hotels-KTM)

8. Dylan Groenewegen (Holandia/BikeExchange-Jayco)

9. Luca Mozzato (Włochy/B&B Hotels-KTM)

10. Hugo Hofstetter (Francja/Team Arkea-Samsic)

...

78. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic)

135. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious)

136. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies)

149. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas

Tour de France 2022 - klasyfikacja generalna po 2. etapie

1. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 4:49.50

2. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) strata 1 s

3. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 8

4. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) 11

5. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 12

6. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 14

7. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 16

8. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 17

9. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 18

10. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain Victorious) 21

...

108. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1.15

153. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 1.44

157. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1.49

161. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 1.54