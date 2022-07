Kiedyś połączeni dramatycznym wypadkiem w Tour de Pologne. Dziś królowie sprintu w Tour de France

Tour de France od startu do mety na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Mrożąca krew w żyłach historia miała miejsce 5 sierpnia 2020 roku. Wszystko działo się na wąsko usytuowanej mecie na ulicach Katowic.

Jacobsen walczył wówczas o życie, gdy tuż przed finiszem został w ferworze walki, lecz też w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach zepchnięty przez Groenewegena właśnie na barierki zabezpieczające trasę. Skończyło się drastycznie wyglądającym upadkiem i ogromnym skandalem.

Tamtą batalię, rozpoczętą jeszcze tego samego dnia w szpitalu w Sosnowcu, wygrał. Kolejne, już o powrót do zdrowia, pełnej sprawności i zawodowego uprawiania sportu, także, dzięki czemu mógł stać się bohaterem drugiego etapu tegorocznego Touru.

To właśnie 25-latek z Quick-Step Alpha Vinyl triumfował w sobotę po, a jakże, sprinterskiej walce dzień po inauguracji Wielkiej Pętli.

- Dla mnie był to długi proces, realizowany krok po kroku. Po drodze pomogło mi wielu ludzi. To jest coś w rodzaju spłaty długu, aby mogli zobaczyć, że ich wysiłek nie był daremny - dziękował tuż po zwycięstwie.

Prywatnych przeprosin zabrakło

Groenewegen, którego w listopadzie 2020 roku Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) zawiesiła na 9 miesięcy, sprawę kraksy skomentował niedługo po zdarzeniu w mediach społecznościowych. "To okropne, co się wczoraj stało. Nie mogę znaleźć słów, by opisać, jak przykro mi z powodu Fabio i innych, którzy upadli lub zostali potrąceni" - pisał wówczas na Twitterze.

Sam Jakobsen rok potem przyznawał, że choć panowie mieli okazję się z czasem spotkać, to autentycznej, rzetelnej skruchy po drugiej stronie brakowało. "Dylan nie zaoferował osobistych przeprosin i nie wykazał gotowości do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje działania. Nadal chciałbym osiągnąć porozumienie z Dylanem, ale do tanga trzeba dwojga" - tweetował.



I would like to set the record straight, though: Dylan has not offered a personal apology and he has not shown willingness to take any responsibility for his actions. I still would like to reach an understanding with Dylan, but it takes two to tango. — Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) May 6, 2021





Choć Jakobsen czaił się gdzieś na czele peletonu niedzielnego, trzeciego etapu TdF, zapewne mając nadzieję na powtórkę sukcesu z soboty, to ostatecznie ten dzień zakończył jako piąty.

Po pasjonującej, niezwykle wyrównanej końcówce o centymetry wygrał... Groenewegen.

Tym samym niejasna i wzbudzająca mnóstwo emocji (także u samych zainteresowanych) historia, która rodziła się w ogromnych bólach, ma teraz swój dalszy ciąg. Podobnie jak wtedy, gdy rywalizowali o triumf na 1. etapie Tour de Pologne, tak teraz walczyli na pierwszych etapach Tour de France.

A być może to wciąż nie koniec - w tym roku francuscy organizatorzy zaplanowali w sumie aż dziewięć etapów o profilach dla sprinterów wręcz stworzonych.