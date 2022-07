Dramatyczna walka o przetrwanie w Tour de France. Ostatni na mecie przywitany jak zwycięzca

Oto co miał do powiedzenia lider klasyfikacji generalnej.

25-letni Holender ukończył etap 36 minut i 48 sekund po zwycięzcy, którym został Słoweniec Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates). W końcówce samotnie pokonywał podjazd pod Peyragudes, którego stromizna w ostatnim fragmencie dochodziła nawet do 16 procent. Wcześniej na blisko 130-kilometrowej trasie wiodącej przez pirenejskie drogi znajdowały się trzy inne duże wzniesienia. Nie był to teren, na którym Jakobsen mógłby pokazać swoje największe atuty, poza jednym - wolą walki.

Holenderski sprinter w ostatnich latach niejednokrotnie udowadniał już, że posiada wyjątkowo silny charakter. Po dramatycznym wypadku na Tour de Pologne w 2020 roku trudno było sobie wyobrażać, by wrócił jeszcze do sportu na najwyższym poziomie. Długimi miesiącami walczył wyłącznie o powrót do normalnego życia. Po serii skomplikowanych operacji znów wsiadł jednak na rower, znakomicie radząc sobie w największych kolarskich imprezach. Pojedynek faworytów na górskim etapie. Vingegaard nie oddał żółtej koszulki Tadej Pogaczar... czytaj dalej »

Niezwykłe emocje

Na 17. odcinku tegorocznej Wielkiej Pętli Jakobsen nie miał szans, by powalczyć o czołowe miejsca, ale został przywitany na mecie jak zwycięzca. Dotarł na nią ostatni, lecz czekały na niego setki wiwatujących kibiców i dopingujący go koledzy z ekipy Quick-Step Alpha Vinyl. Musiał zmieścić się w limicie czasu i nie stracić do zwycięzcy więcej niż 37 minut i 4 sekundy. Gdyby tego nie dokonał, cały wysiłek poszedłby na marne. Holender ostatkiem sił dopiął jednak swego, a tuż za "kreską" wyczerpany osunął się na barierkę.

- Dziś był pełen gaz od samego początku, to był bardzo szybki i wymagający etap, który wielu wystawił na trudną próbę. Nie chodziło o to, by kalkulować, tylko by sobie poradzić i Fabio tego dokonał, a to jest najważniejsze. Pokazał wielki charakter i niesamowitego ducha walki, z czego znaliśmy go już wcześniej. Teraz mamy nadzieję, że zdoła się zregenerować i pokona etap do Hautacam, by mógł powalczyć o kolejne zwycięstwo w Paryżu - mówił z uznaniem dyrektor sportowy Quick-Step Alpha Vinyl, Tom Steels. Sam zawodnik był zbyt zmęczony, by udzielać wywiadów.



Supported by his teammates until the end, @FabioJakobsen finishes within the time-limit!



Acclamé jusqu'au bout par ses coéquipiers, @FabioJakobsen termine dans les délais pour 16" !



Respect.#TDF2022pic.twitter.com/rdXEZ4paLv — Tour de France (@LeTour) July 20, 2022





Jakobsen w tym roku po raz pierwszy w karierze startuje na Tour de France. Ma już jednak na koncie zwycięstwo odniesione na 2. etapie wyścigu. Przed nim kolejny trudny dzień w górach, ale jeśli zdoła go przetrwać, nie powinien mieć problemów z ukończeniem całej rywalizacji.

