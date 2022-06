Tour de France 2022. Czterech Polaków na starcie najważniejszego wyścigu w sezonie

Tour de France na żywo od startu do mety w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Michał Kwiatkowski nie pojedzie w Tour de France. "Poza moim zasięgiem" Michał... czytaj dalej » 186 kolarzy, w tym czterech Biało-Czerwonych, zaprezentowało się w środę w Kopenhadze, gdzie już w piątek rozpocznie się rywalizacja w najważniejszym wyścigu w kolarskim kalendarzu. Tegoroczną Wielką Pętlę zainauguruje 13-kilometrowy etap jazdy indywidualnej na czas ulicami stolicy Danii, który wyłoni pierwszego lidera wyścigu. Zwycięzcę rywalizacji poznamy 24 lipca, gdy na Polach Elizejskich w Paryżu peleton zakończy ponad trzytygodniowe zmagania.

Pogaczar po trzeci tytuł z rzędu

Jako obrońca trofeum po raz drugi z rzędu na starcie staje Pogaczar, wspierany m.in. przez Rafała Majkę. Obaj niedawno udowodnili, że są w świetnej dyspozycji, wygrywając po dwa etapy i deklasując rywali w wyścigu Dookoła Słowenii.

W Wielkiej Pętli nie będą mieć jednak łatwego zadania. Wiele ekip wystawiło po kilku pretendentów do odebrania 23-letniemu Słoweńcowi palmy pierwszeństwa w wyścigu. W barwach Jumbo-Visma wystartuje jego rodak Primoż Roglicz, który przed dwoma laty stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej na przedostatnim etapie. Obok niego pojedzie Duńczyk Jonas Vingegaard, drugi w ubiegłorocznej edycji wyścigu.

Oglądasz Wideo: Eurosport TotalEnergies z Maciejem Bodnarem podczas prezentacji zespołów przed Tour de France 2022

Aż trzech potencjalnych liderów wystawiła ekipa Ineos Grenadiers, która w ostatniej dekadzie (do 2018 roku jako Team Sky) zdominowała rywalizację, wygrywając Wielką Pętlę aż siedmiokrotnie. W tym roku do walki o triumf mogą się włączyć: Brytyjczycy Geraint Thomas i Adam Yates oraz Kolumbijczyk Daniel Martinez.

Swoich ambicji nie ukrywa również ekipa BORA-hansgrohe, która stawia na jeżdżącego pod neutralną flagą, ale pochodzącego z Rosji Aleksandra Własowa.

Ale lista chętnych do walki o podium wyścigu jest znacznie dłuższa.

Oglądasz Wideo: Eurosport Arkea–Samsic z Łukaszem Owsianem podczas prezentacji zespołów Tour de France 2022

Czterech Polaków na starcie

W tym roku na starcie Wielkiej Pętli stanie czterech Biało-Czerwonych.

Obok Majki, który ma w dorobku trzy etapowe zwycięstwa w wyścigu i dwa triumfy w klasyfikacji na najlepszego "górala" (w 2014 i 2016 roku), najbardziej doświadczonym zawodnikiem będzie Maciej Bodnar (TotalEnergies). Głównym zadaniem ośmiokrotnego mistrza Polski w jeździe na czas, oprócz próby jak najlepszego występu w swojej specjalności, będzie wsparcie byłego trzykrotnego mistrza świata Petera Sagana. Słowak z kolei walczyć będzie o ósmy w karierze triumf w klasyfikacji punktowej.

W wyścigu wystąpi również dwóch polskich debiutantów: Łukasz Owsian (Arkea Samsic) oraz Kamil Gradek (Bahrain Victorious).

Oglądasz Wideo: Eurosport Bahrain Victorious z Kamilem Gradkiem podczas prezentacji zespołów Tour de France 2022

Do ostatniej chwili trwała walka o udział w wyścigu Michała Kwiatkowskiego. Były mistrz świata traktowany był niemal jako "pewniak" do dziewiątego w karierze startu w Tour de France, ale nie udało mu się na czas wyleczyć kontuzji, która zmusiła go dwa tygodnie temu do wycofania się z Criterium de Dauphine. Jeden z najlepszych polskich kolarzy w historii tym razem w Wielkiej Pętli nie wystąpi.

21 etapów, 23 szczyty

Po wyłonieniu pierwszego lidera w rywalizacji z czasem w Kopenhadze wyścig przez kolejne dwa dni będzie przemierzał Danię, po czym przeniesie się do północnej Francji. Podczas podróży przez Wogezy, Alpy, Masyw Centralny i Pireneje, kolarze będą mieli do pokonania 23 kategoryzowane podjazdy.

W ciągu 21 dni rywalizacji na trasie czekać będzie pięć etapów płaskich, siedem pagórkowatych, dwa odcinki jazdy indywidualnej na czas i siedem etapów górskich.

Oglądasz Wideo: Eurosport Trasa Tour de France 2022

Gdzie oglądać Tour de France 2022

Transmisje z wszystkich etapów od startu do mety będzie można oglądać w Eurosporcie lub w Eurosporcie Extra w Playerze. Wyścig dla polskich widzów komentować będą Tomasz Jaroński i Dariusz Baranowski.

Trasa Tour de France 2022

Etap 1. (1 lipca): Kopenhaga - (jazda indywidualna na czas 13,2 km)

Etap 2. (2 lipca): Roskilde - Nyborg (202,2 km)

Etap 3. (3 lipca): Vejle - Sonderborg (182 km)

dzień przerwy

Etap 4. (5 lipca): Dunkierka - Calais (171,5 km)

Etap 5. (6 lipca): Lille - Wallers-Arenberg (153,7 km)

Etap 6. (7 lipca): Binche - Longwy (219,9 km)

Etap 7. (8 lipca): Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles (176,3 km)

Etap 8. (9 lipca): Dole - Lozanna (186,3 km)

Etap 9. (10 lipca): Aigle - Chatel les portes du Soleil (192,9 km)

dzień przerwy

Etap 10. (12 lipca): Morzine - Megeve (148,1 km)

Etap 11. (13 lipca): Albertville - Col du Granon Serre Chevalier (151,7 km)

Etap 12. (14 lipca): Briancon - Alpe d'Huez (165,1 km)

Etap 13. (15 lipca): Le Bourg d'Oisans - Saint-Etienne (192,6 km)

Etap 14. (16 lipca): Saint-Etienne - Mende (192,5 km)

Etap 15. (17 lipca): Rodez - Carcassone (202,5 km)

dzień przerwy

Etap 16. (19 lipca): Carcassone - Foix (178,5 km)

Etap 17. (20 lipca): Saint-Gaudens - Peyragudes (129,7 km)

Etap 18. (21 lipca): Lourdes - Hautacam (143,2 km)

Etap 19. (22 lipca): Castelnau-Magnoac - Cahors (188,3 km)

Etap 20. (23 lipca): Lacapelle-Marival - Rocamadour (jazda indywidualna na czas 40,7 km)

Etap 21. (24 lipca): Paryż (La Defense Arena) - Paryż (Pola Elizejskie) (115,6 km)