Pośladek nie wytrzymał upadków. Kolejny kolarz wypadł z Tour de France

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu. Tour de France na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia lider klasyfikacji generalnej.

Tour de France na żywo od startu do mety w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Poniedziałek był pierwszym dniem wolnym dla uczestników tegorocznej Wielkiej Pętli. Dla O'Connora niestety okazał się pożegnalnym. Poprzednią edycję Tour de France zakończył on tuż za podium, na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej. Tym razem ambitne plany pokrzyżowały mu upadki na trasie. Wielki test w Wielkiej Pętli. Kolarze zadowoleni z nowych przepisów covidowych Po dziewięciu... czytaj dalej »

Ból nie do zniesienia

Problemy Australijczyka z AG2R Citroen Team zaczęły się jeszcze zanim peleton dojechał do Francji. Na drugim etapie rozgrywanym w Danii uczestniczył on w kraksie, która mocno odbiła się na jego kondycji. Od tamtego czasu O'Connor zmagał się z bólem pośladka, ale nie chciał opuszczać największego wydarzenia sezonu i cierpiał na trasie przez kolejne dni.

W sobotę na ósmym odcinku wyścigu ponownie zaliczył jednak upadek, który pogorszył sytuację. O wycofaniu się z rywalizacji przesądził ostatecznie niedzielny górski etap. 26-letni zawodnik już na starcie miał na nim kłopoty z utrzymaniem się w peletonie i z trudem dotarł do mety.

- Zmagałem się z kontuzją pośladka od kilku dni, ale wczoraj było jeszcze gorzej. Wydaje mi się, że zerwałem mięsień pośladkowy podczas etapu do Lozanny, praktycznie pedałowałem jedną nogą - powiedział poszkodowany kolarz, cytowany w oficjalnym komunikacie AG2R Citroen Team.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ben O'Connor z problemami na 186 km przed metą 9. etapu Tour de France

W poniedziałek jego zespół oficjalnie ogłosił decyzję o wycofaniu O'Connora z Wielkiej Pętli.

- To było naprawdę trudne. Walczyłem i bardzo chciałem zobaczyć, czy uda mi się przetrzymać ten ból, ale to było zbyt wiele. To jakby mieć nóż w tyłku, więc to dość brutalne i nie sądzę, by pod koniec wyścigu było lepiej - dosadnie wyjaśnił Australijczyk w poniedziałek.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ben O'Connor przy pojeździe medycznym na 68 km przed metą 9. etapu Tour de France

Pech pogrzebał marzenia

Po imponującym występie na poprzednim Tour de France O'Connor poświęcił wiele pracy w przygotowania do tegorocznej edycji, a zakończenie rywalizacji w takich okolicznościach było szczególnie frustrujące.

- To wyścig, o którym wszyscy marzymy, do którego przygotowywaliśmy się przez cały rok i przybyliśmy tu z wielkimi planami. Chociaż te rozpadły się już kilka dni temu, to gorzej jest widzieć siebie rozpadającego się jeszcze bardziej i nie być w stanie ścigać się, jak liczyłeś. Tylko przez kontuzję i pecha, a nie brak przygotowania - dodał zasmucony kolarz.



Blessé, Ben O’Connor ne prendra pas le départ demain... Mais la saison n'est pas finie! Prochain objectif @lavuelta



Injured, @ben_oconnor95 will not race tomorrow... But the season is not over! Next objective la Vuelta #AG2RCITROËNTEAM#TDF2022 - KBLB pic.twitter.com/N8Tk3sJM8A — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) July 11, 2022





O'Connor po wyleczeniu kłopotliwego urazu skupi się na budowaniu formy na kolejny wielki wyścig trwającego sezonu. Planuje wystartować na Vuelta a Espana.

W poniedziałek opublikowano również wyniki testów na COVID-19 przeprowadzonych wśród uczestników Wielkiej Pętli. Na szczęście wszystkie były negatywne. Z powodu zakażeń koronawirusem z rywalizacji wycofali się już Francuzi Geoffrey Bouchard (AG2R) i Guillaume Martin (Cofidis), Norweg Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Duńczyk Kasper Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) oraz Portugalczyk Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost).