Kolarz zasłabł ze zmęczenia po etapie Tour de France

Christophe Laporte wywrócił się na trasie 1. etapu Tour de France. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedział Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 1. etapu Tour de France.

Na 19 kilometrów przed metą 2. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Wywrócił się m.in. lider wyścigu Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Belg zdołał dość szybko wrócić do peletonu.

W końcówce 2. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznej kraksy. Brał w niej udział m.in. Rafał Majka czy Tadej Pogacar. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 2. etapu Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour de France, który wygrał Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Na 11. km przed metą 3. etapu Tour de France miała miejsce kraksa 8 kolarzy. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedział Dylan Groenewegen, triumfator 3. etapu Tour de France.

Zobacz niebezpieczną sytuację, do której doszło podczas 4. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) po 4. etapie Tour de France.

Wout van Aert (Jumbo - Visma) odniósł triumf w 4. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Wout van Aert zaliczył kraksę podczas 5. etapu Tour de France. Zobacz jak do tego doszło.

Zobacz sytuację, do której doszło podczas 5. etapu Tour de France.

Simon Clarke (Israel - Premier Tech) odniósł triumf w 5. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Wout van Aert (Jumbo - Visma) po 5. etapie Tour de France.

Primoż Roglicz ucierpiał podczas 5. etapu Tour de France. Zobacz jak do tego doszło.

Już na początku 6. etapu Tour de France wywrócił się Mathieu Burgaudeau. Po kilku minutach kolarz TotalEnergies wsiadł na rower i zdołał wrócić do peletonu.

Na 12 kilometrów przed metą 6. etapu Tour de France doszło do kraksy w peletonie. Bardzo niebezpiecznie wyglądał upadek Reinardta Janse'a van Rensburga (Lotto Soudal). Zobacz ten moment.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) stracił ponad siedem minut do etapowego zwycięzcy Tadeja Pogaczara. Belg stracił żółtą koszulkę lidera właśnie na rzecz Pogaczara.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Tadeja Pogaczara (UAE Team Emirates).

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po wygraniu 6. etapu Tour de France.

Tadej Pogaczar odniósł triumf w 7. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Bob Jungels (AG2R Citroen Team) po wygraniu 9. etapu Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 9. etapu Tour de France, który wygrał Bob Jungels (AG2R Citroen Team).

W niedzielę najlepsi kolarze świata mieli do przejechania 193 kilometry ze startem w Aigle i metą w Chatel Les Portes du Soleil. Tam triumfował Bob Jungels (AG2R-Citroen), lecz nie każdy miał tyle szczęścia i zdrowia.

Vuillermoz wjechał na metę z bardzo rozciągniętego peletonu. Już przekraczając końcową linię, zdawał się wyjątkowo zmęczony, co swoją kontynuację miało niedługo potem.

Jak poinformował na Twitterze reporter duńskiej telewizji TV 2 Sport Dennis Ritter, Francuz z grupy TotalEnergies nie wytrzymał trudów rywalizacji.

"Alexis Vuillermoz kończy 9. ​​etap w karetce po zasłabnięciu na mecie. Jego stan nie jest krytyczny, zachowanie medyków na to wskazuje. Ale potwierdza to tylko twarde wymagania tego sportu. Najlepsze życzenia, Vuillermoz" - napisał.

Początkowo brakowało potwierdzenia informacji ze strony czy to zespołu, czy też organizatorów. Z czasem do wszystkiego odniósł się jednak sam zainteresowany. Przy okazji uspokajając kibiców.

"Witam! Mała aktualizacja: czułem dyskomfort w dniu przyjazdu. Upadłem ze zmęczenia. Byłem zmęczony po całym dniu i zwymiotowałem ze zmęczenia na rowerze. Przy okazji przeprowadzono mi test na COVID-19 i otrzymałem wynik negatywny" - napisał na Twitterze, odnosząc się też do obaw, które mogły wywołać minione dni. W sobotę i niedzielę z powodu koronawirusa wycofanych zostało aż pięciu kolarzy.

Teraz przed Vuillermozem i innymi zawodnikami dzień przerwy. Wielka Pętla dziesiątym etapem powróci we wtorek.



Hello! Petit update : pas de malaise à l'arrivée je me suis effondré de fatigue. Journée sans aujourd'hui, fatigué et vomi sur le vélo. Test Covid négatif : réalisé en descendant avec l'ambulance au point prévu par ASO. https://t.co/NHwXsNo4aS — Alexis Vuillermoz (@A_Vuillermoz) July 10, 2022