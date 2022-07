Zatrzymali peleton Tour de France, wkrótce staną przed sądem

Oto co powiedział zwycięzca wtorkowego etapu.

Tadej Pogaczar przeżywał ogromny kryzys na 11. etapie Tour de France. Kolarz UAE Team Emirates, który był liderem wyścigu, stracił prawie trzy minuty do Jonasa Vingegaarda, etapowego triumfatora.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 11. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma).

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) po wygraniu 11. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) po 12. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział Romain Bardet (Team DSM) po 12. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) po wygraniu 12. etapu Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 12. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Thomasa Pidcocka.

Mads Pedersen odniósł triumf w 13. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Caleb Ewan po pechowym 13. etapie Tour de France.

Michael Matthews odniósł triumf w 14. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogacar po 14. etapie Tour de France.

Primoż Roglicz nie wystartował do 15. etapu Tour de France. Kolarz Jumbo-Visma miał problemy zdrowotne po kraksie na jednym z wcześniejszych etapów.

Na trasie 15. etapu Tour de France doszło do protestu. Na drodze przed ucieczką usiadło kilka osób. Tym razem policja dość szybko wyciągnęła protestujących, a wyścig nie musiał być wstrzymany.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 15. etapu Tour de France, który wygrał Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Zobacz, co powiedział Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) po wygraniu 15. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Frans Maassen po 15. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) po 15. etapie Tour de France.

Rafał Majka bardzo mocno pracował na ostatnim podjeździe na 16. etapie Tour de France. Polak przygotowywał pole do ataku dla swojego lidera Tadeja Pogaczara.

Rafał Majka szykował się do kolejnego podkręcenia tempa, ale wówczas najprawdopodobniej przeskoczył mu łańcuch na inną zębatkę. Z tego powodu Polak niemal spadł z rowera. Zobacz tę sytuację.

Na 13 kilometrów przed metą 16. etapu Tour de France wywrócił się Matteo Jorgenson. Na szczęście kolarz Movistaru szybko wrócił do rywalizacji.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 16. etapu Tour de France, który wygrał Hugo Houle (Isreal – Premier Tech).

Zobacz, co powiedział Hugo Houle po wygraniu 16. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po 16. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział lekarz UAE Team Emirates Mauro Gianetti o kontuzji Rafała Majki oraz problemach zdrowotnych Marca Solera.

Do małej sprzeczki doszło pomiędzy Alberto Bettiolem a Joe Dombrowskim na 17. etapie Tour de France. Zobacz ten moment.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 17. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Tadeja Pogaczara (UAE Team Emirates).

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po wygraniu 17. etapu Tour de France.

Jack Bauer ucierpiał podczas stłuczki z pojazdem podczas 18. etapu Tour de France. Zobacz, jak doszło do tej sytuacji.

Jonas Vingegaard odniósł triumf na 18. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogacar po 18. etapie Tour de France.

Christophe Laporte odniósł triumf na 19. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Wspomniana szóstka to członkowie jednej z organizacji ekologicznych. Jeden z protestujących "zapalił bombę dymną" na trasie etapu, między wioskami Boucagneres i Auterive, podczas gdy pięć innych osób "przykuło się do siebie i przykleiło klejem do jezdni" - poinformowali przedstawiciele prokuratury.

To jeszcze nie koniec?

Po około dziesięciu minutach przerwy peleton, startujący z Castelnau-Magnoac w Pirenejach, ponownie ruszył w kierunku mety w Cahors. ASO, firma organizująca Tour de France, złożyła skargę po tym incydencie na posterunku żandarmerii w Gers.

- Dzisiejsza akcja jest trzecią z serii destrukcyjnych działań, które będą kontynuowane, dopóki nie pojawi się wiarygodne i skuteczne zobowiązanie rządu do izolacji budynków - oświadczył zatrzymany na miejscu incydentu przedstawiciel organizacji ekologicznej.

Ta sama organizacja zablokowała 16 lipca obwodnicę Paryża. Sprawcy, czterej mężczyźni i dwie kobiety, zostali zatrzymani i ukarani grzywną w wysokości 4500 euro. Grozi im również kara pozbawienia wolności do lat dwóch.