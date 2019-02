Start w Brukseli, 21 etapów i aż 30 podjazdów różnych kategorii - tak przedstawia się trasa przyszłorocznego wyścigu Tour de France, którą zaprezentowano w czwartek w Paryżu. Od 6 do 28 lipca kolarze pokonają łącznie 3460 km.

O tym, że Wielka Pętla może ruszyć z Danii, dyskutowano od dłuższego czasu. O efektach tych rozmów poinformował w środę Prudhomme. - Największy na świecie wyścig kolarski ruszy w największym na świecie mieście rowerowym - przekazał za pośrednictwem francuskiego radia Europa 1.

I chyba nieco się pospieszył, bo wiadomość szybko została usunięta ze strony rozgłośni. Sęk w tym, że dalej przekazał ją również duński minister finansów Kristian Jensen. Wiadomość błyskawicznie obiegła też branżowe media.

Źródło: newspix.pl Prundhomme to dyrektor Tour de France

Będzie to najbardziej wysunięty na północ początek Tour de France w historii. Pierwszy etap to jazda indywidualna na dystansie 13 km w Kopenhadze. Trasa drugiego, liczącego 190 km, wiedzie ze stolicy Danii do Nyborga, a trzeci zakończy się w Soenderborgu. - Będzie wszystko: etapy płaskie, ultraszybkie, a kolarze przejadą przez najpiękniejsze królewskie zabytki - zdradził Prudhomme.

Najpierw Bruksela, potem Nicea

Kopenhaga dotychczas była tylko gospodarzem mistrzostw świata w 2011 roku. Tegoroczna edycja Wielkiej Pętli wystartuje 6 lipca z Brukseli. Z kolei za rok kolarze rozpoczną rywalizację w Nicei.