Chwile grozy na trasie Tour de France. "Koło pociągnęło jak w żużlu"

- Zawsze jest szansa na dialog - mówi Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) o zapowiadanych przez niektórych kolarzy protestach, gdyby trasa Tour de France okazała się zbyt niebezpieczna. - W przypadku braku dialogu jest to jakieś wyście, ale zawsze jest to ostateczność.

Trudne warunki na pierwszym etapie Tour de France. Wielka moc Kristoffa 107. edycja Tour... czytaj dalej » Z powodu opadów deszczu i śliskiej nawierzchni pierwszy etap obfitował w kraksy i niebezpieczne zdarzenia. Jednak to z udziałem Kolumbijczyka było najbardziej niebezpieczne.

"Po co się ścigać na zjazdach?"

W trakcie pokonywania kolejnych zakrętów w okolicach Nicei Lopez nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na jednym z wiraży złapał poślizg, jego tylnym kołem poważnie zatrzęsło i choć kolarz próbował złapać równowagę, to nie był w stanie powstrzymać pędu. Rower tylko przyspieszył, a zawodnik Astany wbił się na łuku w barierkę ze znakiem drogowym.

- No i po co się ścigać na zjazdach? Tylne koło mu pociągnęło jak w żużlu, w lewo, w prawo. Stracił równowagę, nie miał jak hamować, no i trafił w ten znak - komentował na bieżąco sytuację ekspert Eurosportu oraz były znakomity kolarz Dariusz Baranowski.

"Jutro też jest dzień"

Choć cała sytuacja wyglądała na dosyć poważną, to Lopez szybko pozbierał się i wrócił na trasę. Pierwszy etap ukończył i to bez poważniejszych obrażeń.

"Na szczęście przetrwałem ten upadek z małymi urazami, mogło być gorzej, więc jest OK. Na ten moment najważniejszą kwestią jest szybko dojść do siebie, a jutro też jest dzień" - uspokajał 26-latek w mediach społecznościowych Astany.

Fortunately, @SupermanlopezN is feeling good after this crazy day! #TDF2020#AstanaProTeampic.twitter.com/3evzd8VO6i — Astana Pro Team (@AstanaTeam) August 29, 2020

Tour bez Degenkolba

W innych kraksach w sobotę ucierpieli m.in Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), George Bennett (Jumbo-Visma) i Andrey Amador (Ineos Grenadiers). Z wyścigiem pożegnał się na razie tylko John Degenkolb (Lotto Soudal), który też zaliczył upadek i nie zmieścił się w limicie czasu.

Zapowiadany przez Lopeza drugi etap Wielkiej Pętli w niedzielę.