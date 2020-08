Trudne warunki na pierwszym etapie Tour de France. Wielka moc Kristoffa

Etapy krótsze, ale trudniejsze. W Wielkiej Pętli będzie się działo od samego początku Na ten dzień... czytaj dalej » Według zapowiedzi ekspertów tegoroczny TdF miał być pełen emocji i nie do końca planowanych wydarzeń już od pierwszych dni. - Początek zawsze jest bardzo niebezpieczny, wszyscy chcą być z przodu. Uspokaja się dopiero wtedy, gdy każdy już pozna swoje miejsce w szeregu – zapowiadał w serwisie Eurosport.pl Dariusz Baranowski, ekspert naszej stacji. Przewidywania sprawdziły się.

Kraksa za kraksą

Choć Wielka Pętla w tym roku wystartowała na południu Francji, to aura nie była typową dla tej kojarzonej z Lazurowym Wybrzeżem. Kolarzom od samego początku przeszkadzał deszcz, który sprawiał, że nawierzchnia była mokra i śliska.

Wilgotna trasa musiała poskutkować wieloma niebezpiecznymi upadkami. Kolarze nie zawsze kontrolowali przebieg wydarzeń, kilkukrotnie dochodziło do wypadków.

Pech nie ominął Miguela Angela Lopeza. Lider Astany za ostro wszedł w zakręt, stracił panowanie nad rowerem i uderzył w znak drogowy. Wyglądało to niebezpiecznie, ale Kolumbijczyk szybko się otrząsnął i wrócił do rywalizacji.

Kristoff najmocniejszy

Zgodnie z przewidywaniami kraksy uspokoiły trochę uczestników Touru, którzy zaczęli ostrożniej gospodarować siłami, czekając na walkę na finałowych metrach 156-km etapu.

Ton rywalizacji nadawał peleton, z którego na ostatnich 30 płaskich kilometrach nikt nie był w stanie się oderwać. O losach etapu zadecydował końcowy sprint. Najszybszy okazał się Alexander Kristoff, który w idealnym momencie wyszedł z koła rywalom.

Drugi był Mads Pedersen z Trek-Segafredo, a podium na mecie uzupełnił Cees Bol (Team Sunweb).

Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), jedyny Polak w stawce, dotarł do mety na 76. miejscu, ze stratą dwóch minut i 29 sekund.



Grupa CCC z wyróżnieniem

Najaktywniejszym kolarzem pierwszego etapu uznano Michaela Schaera (CCC Team). Szwajcar wraz z Fabienem Grellierem (Total Direct Energie) i Cyrilem Gautierem (B&B Hotels - Vital Concept) przez 97 km znajdował się w ucieczce. Wszyscy trzej zebrali po dwa punkty do klasyfikacji górskiej, ale koszulka w czerwone grochy przypadła Grellierowi.

Pech Pinota

Niezwykle pechowo tegoroczny wyścig rozpoczął jeden z kandydatów do końcowego podium Thibaut Pinot (Groupama - FDJ). Francuz leżał w kraksie, do której doszło w strefie ochronnej, 2,8 km przed metą. Cennych sekund nie stracił, ale deszczowy dzień zakończył w rozdartej koszulce.

Drugi etap, kolejny ze startem i metą w Nicei, już w niedzielę. Transmisja od 13:15 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wyniki 1. etapu, Nicea - Nicea (156 km):

1. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates) 3:46.23

2. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

3. Cees Bol (Holandia/Sunweb)

4. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck-Quick-Step)

5. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

6. Elia Viviani (Włochy/Cofidis)

7. Giacomo Nizzolo (Włochy/NTT Pro Cycling)

8. Bryan Coquard (Francja/B&B Hotels-Vital Concept)

9. Anthony Turgis (Francja/Total Direct Energie)

10. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo)

...

76. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates) 3:46.13

2. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) strata 4 s

3. Cees Bol (Holandia/Sunweb) 6

4. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck-Quick-Step) 10

5. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

6. Elia Viviani (Włochy/Cofidis)

7. Giacomo Nizzolo (Włochy/NTT Pro Cycling)

8. Bryan Coquard (Francja/B&B Hotels-Vital Concept)

9. Anthony Turgis (Francja/Total Direct Energie)

10. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo)

...

76. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) wszyscy ten sam czas