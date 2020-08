Przegląd faworytów Tour de France 2020

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos). Transmisje z wyścigu w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolarz Bora-Hansgrohe co prawda nie wygrał czternastego etapu z Tarbes do Tourmalet, ale zakończył go spektakularnie. Ku uciesze gospodarzy wygrał Thibaut Pinot, show skradł wszystkim Peter Sagan. Końcówkę etapu przejechał na jednym kółku, pozdrawiając zgromadzonych na mecie kibiców.

- Jestem szczęśliwy. Mój zespół na to zasłużył, cała Kolumbia na to zasłużyła. Zawsze marzyłem o żółtej koszulce, a teraz muszę dowieźć ją do Paryża - mówił wzruszony Egan Bernal (Team INEOS) po 19. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Lawiny błotne, skrócone etapy, aktywna jazda kolarzy polskiej grupy CCC Team i wielki triumf Egana Bernala – 106. edycja Tour de France na pewno przejdzie do historii. Zobaczcie, co ciekawego działo się w ostatnim tygodniu wyścigu.

Przygotowania do tegorocznego TdF były wyjątkowe z uwagi na szalejącą pandemię COVID-19. Worldtourową rywalizację udało się wznowić dopiero na początku sierpnia, więc zawodnicy w krótkim okresie musieli wypracować odpowiednią formę. Niebawem przekonamy się, jak wpłynie to na przebieg najbardziej prestiżowego wyścigu świata.

Przegląd faworytów należy zacząć w Team Ineos, który z uwagi na sponsora wystartuje w tym roku pod nazwą Ineos Grenadiers. Kolarze brytyjskiej ekipy wygrywali klasyfikację generalną w siedmiu z ośmiu ostatnich edycji Tour de France.

Zwycięstwa sprzed roku bronić będzie Kolumbijczyk Egan Bernal. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że oprócz niego liderami zespołu będą również doświadczeni Geraint Thomas i Chris Froome, którzy wygrywali we wcześniejszych latach. Zdecydowano się jednak obrać inną strategię i to 23-latek urodzony w Bogocie został wskazany jako ten, który ma powalczyć o żółtą koszulkę we Francji. Wspierać go będą: Richard Carapaz, Michał Kwiatkowski, Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Luke Rowe, Paweł Siwakow i Dylan van Baarle.

Walka z czasem

Najgroźniejszym rywalem Bernala i całego Ineosu będzie Słoweniec Primoż Roglić. Kolarz ekipy Jumbo Visma ma już na koncie dwa etapowe zwycięstwa w Tour de France, a jego najlepszy wynik w klasyfikacji generalnej wyścigu to czwarte miejsce z 2018 roku.

Roglić prezentował się znakomicie po wznowieniu sezonu. W czerwcu został mistrzem Słowenii ze startu wspólnego. W sierpniu wygrał natomiast wyścig Tour de l’Ain, pokonując m.in. Bernala. Ostatnio był bliski powtórzenia tego sukcesu w Criterium du Dauphine, lecz uniemożliwiła mu to kraksa na przedostatnim etapie. Prowadził wówczas w generalce, lecz nie pojawił się na starcie ostatniego dnia zmagań. Niestety skutki tamtego upadku odczuwa do dziś i może mu to przeszkodzić w walce o upragniony triumf w Wielkiej Pętli.

Źródło: Getty Images Primoż Roglić poważnie ucierpiał na trasie sobotniego etapu

Zespół Jumbo Visma przystąpi jednak do Tour de France w wyjątkowo silnym składzie i nawet w przypadku problemów Roglicia może myśleć o zwycięstwie. Konkretnie może tego dokonać Tom Dumoulin, który był drugi w klasyfikacji generalnej TdF w 2018 roku i ma na koncie trzy zwycięstwa etapowe.

Francuska nadzieja

Gospodarze będą trzymać kciuki przede wszystkim za swojego rodaka Thibaut Pinota, który może zostać pierwszym od 35 lat Francuzem, który wygra tę rywalizację.

Kolarz Groupama-FDJ był trzeci w 2014 roku. W poprzedniej edycji również jechał znakomicie, lecz z powodu kontuzji musiał wycofać się na 19. etapie, gdy znajdował się w czołówce klasyfikacji generalnej.

- To największe rozczarowanie w mojej karierze - mówił wówczas zrezygnowany zawodnik, gdy opuszczał trasę ze łzami w oczach.

Jeśli w tym roku ominą go urazy, z pewnością znów rzuci wyzwanie największym rywalom.

Oglądaj Wideo: Eurosport Dramat Pinot. Francuz musiał zejść z trasy na 19. etapie Tour de France

Problemy Quintany

W gronie czołowych faworytów Wielkiej Pętli należy również wymienić Nairo Quintanę z Arkea-Samsic. Kolumbijczyk w poprzednich sezonach musiał dzielić się rolą lidera z Alejandro Valverde w Movistarze. W obecnym zespole jest zdecydowanym numerem jeden. Trzykrotnie kończył Tour de France na podium. W 2013 i 2015 był drugi, w 2016 trzeci.

Niestety, podobnie jak kilku innych kandydatów do końcowego zwycięstwa, nie przystąpi do rywalizacji w pełni sił. 30-letni kolarz podczas niedawnego Criterium du Dauphine poczuł ból w kolanie i nie ukończył zmagań. Obawiał się odnowienia kontuzji, której doznał jeszcze w lipcu, gdy podczas treningu w Kolumbii został potrącony przez samochód.

Oprócz wymienionych zawodników w gronie głównych faworytów nadchodzącego Tour de France są również: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Mikel Landa (Bahrain McLaren), Guillaume Martin (Cofidis), Miguel Angel Lopez (Astana), Daniel Martinez (EF Pro Cycling), Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) i Richie Porte (Trek-Segafredo).

107. edycja Tour de France potrwa od 29 sierpnia do 20 września. Relacje na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.