Tour de France zbiera swoje żniwo. Były mistrz świata poza wyścigiem

Trudne warunki na pierwszym etapie Tour de France. Wielka moc Kristoffa 107. edycja Tour... czytaj dalej » Sobotni etap ze startem i metą w Nicei przebiegał w deszczowych warunkach, co było przyczyną wielu kraks i upadków. Jednym z pechowców okazał się 38-letni Gilbert, mistrz świata z 2012 roku, który doznał kontuzji kolana, wykluczającej go z dalszej jazdy.

Kolejna strata

Zespół Lotto-Soudal stracił w sobotę także Niemca Johna Degenkolba, który po udziale w jednej z kraks co prawda zdołał dojechać do mety, ale przekroczył limit czasowy i został wykluczony z wyścigu.

Przed startem TdF dwóch członków tej belgijskiej ekipy, którzy mieli towarzyszyć kolarzom, zostało odesłanych do domu po tym, jak testy wykryły u nich zakażenie koronawirusem. Dwie inne osoby, które dzieliły z nimi hotelowe pokoje, także zostały wycofane. Według mediów, byli to dwaj mechanicy i dwaj masażyści.

We lost two of our greatest warriors with knee injuries after the 1st stage of #TDF2020 We will miss our two champions Phil and John! We continue to battle @LeTour with 6 riders... pic.twitter.com/1yRKCFEJLm — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 30, 2020

W niedzielę kolarze mają do pokonania drugi etap o długości 187 km. Znów wystartują i ukończą go w Nicei.

Transmisje z Tour de France 2020 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wyniki 1. etapu, Nicea - Nicea (156 km):

1. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates) 3:46.23

2. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

3. Cees Bol (Holandia/Sunweb)

4. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck-Quick-Step)

5. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

6. Elia Viviani (Włochy/Cofidis)

7. Giacomo Nizzolo (Włochy/NTT Pro Cycling)

8. Bryan Coquard (Francja/B&B Hotels-Vital Concept)

9. Anthony Turgis (Francja/Total Direct Energie)

10. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo)

...

76. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates) 3:46.13

2. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) strata 4 s

3. Cees Bol (Holandia/Sunweb) 6

4. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck-Quick-Step) 10

5. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

6. Elia Viviani (Włochy/Cofidis)

7. Giacomo Nizzolo (Włochy/NTT Pro Cycling)

8. Bryan Coquard (Francja/B&B Hotels-Vital Concept)

9. Anthony Turgis (Francja/Total Direct Energie)

10. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo)

...

76. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) wszyscy ten sam czas