Ujawniono trasę Tour de France 2020. "Będzie trudno od początku"

Trasa przyszłorocznej Wielkiej Pętli liczy 3470 km. W jej skład wejdzie osiem górskim etapów, w tym trzy zakończone podjazdem. Zaplanowano także dziewięć odcinków płaskich, ale nie będą dedykowane klasycznym sprinterom.

Triumf Mollemy w Il Lombardia. Samotny finisz Holendra Bauke Mollema... czytaj dalej » - Mamy 29 gór, to będzie ciężkie fizycznie zadanie. W przyszłym roku najdłuższy etap będzie liczył 218 kilometrów. Jeszcze nigdy najdłuższy odcinek nie był tak... krótki - przyznał Christian Prudhomme, szef Tour de France.

Pierwszy tydzień ciekawy

- Trasa zapowiada się na ciężką i dynamiczną. Etapy będą krótsze, ale trudniejsze niż zazwyczaj. Pierwszy tydzień wygląda na wymagający. Już na czwartym etapie mamy metę na podjeździe. Zabraknie jednak gór, z którymi kojarzy się TdF. W 2020 roku kolarze ominą Alpe de Huez czy Galibier. Przejadą za to przez Grand Colombier i Col la Madeleine – analizuje Dariusz Baranowski.

- Będzie ciekawie od początku. Trzeba być czujnym, bo już w pierwszym tygodniu można ten wyścig przegrać. Nie ma zbyt wiele oddechu, etapów tak zwanych odpoczynkowych. Nie będzie to wyścig dla sprinterów. To trochę przełamanie tradycji, bowiem sprinterzy zawsze mieli tydzień dla siebie. Przez wiele lat wielu ekspertów mówiło, że Tour to wyłącznie produkt marketingowy. W 2019 roku to się zmieniło i oglądaliśmy wspaniałe ściganie. Tak może być też za rok – dodaje Adam Probosz z Eurosportu.

Nowością będzie 36-kilometrowa górska jazda indywidualna na czas z Lure do La Planche des Belles Filles w Wogezach. Będzie to jedyna tego typu próba i jednocześnie decydujący etap w przededniu zakończenia rywalizacji w Paryżu. – Zabraknie za to jazdy drużynowej. To nietypowe, bo pamiętam czasy, w których mieliśmy aż trzy czasówki – podsumowuje Baranowski.

Tytuł będzie bronił Kolumbijczyk Egan Bernal.

Trasa Tour de France 2020:

27.06 - 1. etap: Nicea - Nicea, 156 km

28.06 - 2. etap: Nicea - Nicea, 187 km

29.06 - 3. etap: Nicea - Sisteron, 198 km

30.06 - 4. etap: Sisteron - Orcieres-Merlette, 157 km

1.07 - 5. etap: Gap - Privas, 183 km

2.07 - 6. etap: Le Teil - Mont Aigoual, 191 km

3.07 - 7. etap: Millau - Lavaur, 168 km

4.07 - 8. etap: Cazeres-sur-Garonne - Loudenvielle, 140 km

5.07 - 9. etap: Pau - Laruns, 154 km

6.07 - dzień odpoczynku w Charente-Maritime

7.07 - 10. etap: Ile d'Oleron - Ile de Re, 170 km

8.07 - 11. etap: Chatellaillon-Plage - Poitiers, 167 km

9.07 - 12. etap: Chauvigny - Sarran Correze, 218 km

10.07 - 13. etap: Chatel-Guyon - Puy Mary Cantal, 191 km

11.07 - 14. etap: Clermont-Ferrand - Lyon, 197 km

12.07 - 15. etap: Lyon - Grand Colombier, 175 km

13.07 - dzień odpoczynku w Isere

14.07 - 16. etap: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km

15.07 - 17. etap: Grenoble - La Loze, 168 km

16.07 - 18. etap: Meribel - La Roche-sur-Foron, 168 km

17.07 - 19. etap: Bourg-en-Bresse - Champagnole, 160 km

18.07 - 20. etap: Lure - La Planche des Belles Filles, 36 km (jazda ind. na czas)

19.07 - 21. etap: Mantes-la-Jolie - Paryż, 122 km