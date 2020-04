Ważą się losy Tour de France. Jedno z rozwiązań wykluczono

Kolarze muszą poczekać. Wszystkie wyścigi zawieszone do 1 czerwca Wszystkie wyścigi... czytaj dalej » Organizator - stowarzyszenie ASO - już wcześniej skontaktował się z gospodarzami miast etapowych, informując, że decyzja o organizacji wyścigu zapadnie do 15 maja. Planowany start ma nastąpić 27 czerwca w Nicei, a meta tradycyjnie w Paryżu – 19 lipca.

Prudhomme: chcę, by wyścig się odbył

- Na razie pracujemy zgodnie z planem. Wszystko zależy jednak od rozwoju pandemii. W nazwie Tour de France najważniejsze jest słowo "France". To, co liczy się najbardziej, to zdrowie publiczne. Bardzo chcę, aby wyścig się odbył, bo jeśli zostanie odwołany, to znaczy, że kraj znalazł się w katastrofalnej sytuacji - powiedział Prudhomme serwisowi Sports-Auvergne.fr.

Wielka Pętla jest jedyną wielką imprezą sportową tego lata, która nie została jeszcze odwołana. Piłkarskie mistrzostwa Europy czy igrzyska olimpijskie w Tokio przełożono na rok 2021. To daje więcej możliwości zmiany terminu wyścigu. W ubiegłym tygodniu odbyły się rozmowy pod egidą Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), dotyczące ewentualnych przesunięć w kalendarzu imprez. Po spotkaniu nie przekazano jednak żadnego komunikatu.

Możliwy inny termin

- Pracujemy nad alternatywnymi terminami Wielkiej Pętli. Na pewno nie odbędzie się ona bez udziału kibiców - podkreślił Prudhomme.



Le Tour de France n'aura pas lieu à huis clos, aucune course jusqu'au 1er juin https://t.co/TCGlZCxAfRpic.twitter.com/nC5c1w1RlI — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 2, 2020





Według oficjalnych danych pandemia koronawirusa pochłonęła do tej pory ponad 42 tys. ofiar śmiertelnych. We Francji zmarło ponad 4 tys. osób, a zakażonych zostało już prawie 60 tys.