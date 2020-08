Kwiatkowski w składzie na Tour de France. U jego boku zabraknie legendy wyścigu

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos). Transmisje z wyścigu w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolarz Bora-Hansgrohe co prawda nie wygrał czternastego etapu z Tarbes do Tourmalet, ale zakończył go spektakularnie. Ku uciesze gospodarzy wygrał Thibaut Pinot, show skradł wszystkim Peter Sagan. Końcówkę etapu przejechał na jednym kółku, pozdrawiając zgromadzonych na mecie kibiców.

- Jestem szczęśliwy. Mój zespół na to zasłużył, cała Kolumbia na to zasłużyła. Zawsze marzyłem o żółtej koszulce, a teraz muszę dowieźć ją do Paryża - mówił wzruszony Egan Bernal (Team INEOS) po 19. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Lawiny błotne, skrócone etapy, aktywna jazda kolarzy polskiej grupy CCC Team i wielki triumf Egana Bernala – 106. edycja Tour de France na pewno przejdzie do historii. Zobaczcie, co ciekawego działo się w ostatnim tygodniu wyścigu.

Froome'a można bez wątpienia uznać za legendę francuskiego wyścigu. 35-latek triumfował w nim aż czterokrotnie, po raz ostatni w 2017 roku. Jedno zwycięstwo na koncie - z 2018 roku - ma jego kolega z zespołu Geraint Thomas, którego także zabraknie w tegorocznej edycji.

Trzeci etap Tour de Wallonie dla Bennetta. Gołaś liderem klasyfikacji górskiej Sam Bennett... czytaj dalej » Pod ich nieobecność liderami brytyjskiej ekipy będą 23-letni Egan Bernal, który był najlepszy przed rokiem, oraz cztery lata starszy triumfator Giro d'Italia 2019 Richard Carapaz z Ekwadoru.



- Egan znów spróbuje zdobyć żółtą koszulkę podczas Tour de France. Poza tym bardzo się cieszymy, że w tym wyścigu zadebiutuje Carapaz - skomentował szef ekipy Dave Brailsford.

Jak wytłumaczył, głównym celem 34-letniego Thomasa - zwycięzcy z 2018 roku - będzie w tym roku mający się rozpocząć 3 października wyścig Giro d'Italia, a opuszczający zespół po sezonie 35-letni Froome - czterokrotny triumfator Wielkiej Pętli - ma się skupić na przygotowaniach do Vuelta a Espana (od 20 października).



- Chris to legenda kolarstwa. Po licznych kontuzjach nie jest wciąż w optymalnej formie. Chcemy mu pomóc sięgnąć po kolejny laur w wielkiego touru, a Vuelta daje mu trochę więcej czasu na przygotowania - zaznaczył Brailsford.



I dodał: - Analizowaliśmy się, jaki skład stworzy nam największe szanse, by walczyć o kolejne zwycięstwo w Tour de France. I stąd taka decyzja. Mamy zespół pełen pasji, zjednoczony wspólnym celem, gotowy do wykonania tego zadania".

Siódmy start Kwiatkowskiego

30-letni Kwiatkowski, mistrz świata z Ponferrady sprzed sześciu lat, po raz siódmy wystąpi w najbardziej prestiżowej imprezie kolarskiej. Najlepszy wynik osiągnął w debiucie w 2013 roku, kiedy był jedenasty.



Skład Ineos Grenadiers na TdF 2020: Andrey Amador, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michał Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Siwakow, Dylan van Baarle.

Tour de France 2020 rozpocznie się 29 sierpnia w Nicei, a zakończy 20 września w Paryżu.