Kolarze odetchnęli z ulgą. "To, co najważniejsze, chyba udało się uratować"

Trasy nie zmieniono. Według nowego planu podzielona na 21 etapów rywalizacja zakończy się 20 września tradycyjnie na Polach Elizejskich w Paryżu.

Podano oficjalny termin tegorocznego Tour de France To już pewne -... czytaj dalej » - Wielka radość. Zaczynałem już tracić nadzieję - przyznał dyrektor wyścigu Christian Prudhomme.

Wśród zawodników dominującą reakcją na decyzję organizatorów i Międzynarodowej Unii Kolarskiej była ulga.

Wiadomość jak światełko w tunelu

- Wspaniała nowina. Respektuję zasady kwarantanny, trenuję w domu, ale to zaczyna trwać zbyt długo. Nie mogę się doczekać wyjścia na zewnątrz i powrotu do normalnego życia - powiedział jeden z bohaterów poprzedniej edycji "Wielkiej Pętli" Francuz Julian Alaphilippe.

- Być może będzie trochę mniej kibiców, dzieci będą w szkole, ale mimo wszystko Tour de France pozostanie wielkim świętem - dodał.

Czterokrotny zwycięzca wyścigu Chris Froome podkreślił, że wszyscy czekali na tę informację. - Ta wiadomość jest jak światełko w tunelu, ale pamiętajmy, że w tej chwili wyścig kolarski nie jest najważniejszą sprawą – wspomniał Brytyjczyk.

- Potrzebowaliśmy dokładnej daty, aby odzyskać motywację do codziennej pracy - przyznał mistrz Europy Włoch Elia Viviani.



Radości nie krył lider polskiej ekipy CCC Belg Greg Van Avermaet, który ma zamiar wystartować we Francji.

Majka zmienił plany. "Chciałbym wystartować w Tour de France" Rafał Majka,... czytaj dalej » - Myślę, że dobrze wiedzieć, kiedy być może wystartujemy. Wciąż to się może zmienić, ponieważ wszystko zależy od rozwoju epidemii, ale dla nas, kolarzy, naprawdę ważne jest to, abyśmy mieli w głowie daty wielkich wyścigów - powiedział mistrz olimpijski z Rio de Janeiro.

Ulgę odczuły grupy zawodowe. Z powodu pandemii nie uczestniczą w wyścigach od połowy marca i wiele z nich znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

- To, co najważniejsze, chyba udało się uratować. Nasi sponsorzy powinni odzyskać od 90 do 95 proc. zwrotu ze swoich inwestycji - ocenił dyrektor sportowy ekipy AG2R Vincent Lavenu.

Jak wyjaśnił, jego szacunki obejmują nie tylko Tour de France, ale także Giro d’Italia i Vuelta a Espana oraz wyścigi klasyczne, które mają pomieścić się w przebudowanym kalendarzu sezonu. Jeśli warunki na to pozwolą, kolarze elity wznowią rywalizację od 1 sierpnia i będą się ścigać do początku listopada.

Nowy kalendarz UCI ma być opublikowany nie później niż 15 maja.