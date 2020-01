Team Ineos ogłosił liderów na Giro d'Italia i Tour de France

Ten obrazek przejdzie do historii Tour de France. Ubiegłoroczny zwycięzca Wielkiej Pętli Geraint Thomas wpadł na metę 20. etapu wraz z tegorocznym triumfatorem Eganem Bernalem. Walijczyk, który jeździ z Kolumbijczykiem w jednej grupie INEOS, wykonał symboliczny gest - podniósł rękę swojego kolegi z grupy, pokazując, że w tym roku to 22-latek rządzi we Francji.

- Chris powraca do formy. Nadal ma w sobie pragnienie sięgnięcia po piąty triumf w Tour de France i bardzo mocno pracuje, by wrócić na odpowiedni poziom - powiedział Brailsford o czterokrotnym zwycięzcy Wielkiej Pętli.

Froome wspólnie z drużyną przygotowuje się do nowego sezonu, lecz nieuwzględnienie go w planach na największe wyścigi przez szefa brytyjskiej ekipy, niejako potwierdza obawy o stan jego zdrowia.

Zgodnie z przewidywaniami liderami zespołu w Tour de France 2020 będą Egan Bernal i Geraint Thomas. Postarają się oni powtórzyć sukces z ubiegłego sezonu, gdy uplasowali się odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej prestiżowego wyścigu.

Tymczasem na Giro d'Italia ekipie przewodzić będzie Richard Carapaz, który dołączył do Teamu Ineos po zakończeniu poprzedniego sezonu. Przed rokiem Ekwadorczyk triumfował w Corsa Rosa w barwach Movistaru.

Obok niego w wyścigu dookoła Włoch wystartuje również inny nowy nabytek drużyny - Rohan Dennis. Aktualny mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas zamierza wykorzystać Giro, by odpowiednio przygotować się do nadchodzących igrzysk olimpijskich.

- Mamy również kilku młodszych zawodników, którzy się rozwijają i chcemy dać im szansę na Tourze i Giro, by zyskali niezbędne doświadczenie - powiedział generalny menedżer Teamu Ineos.



Team INEOS Team Principal Sir Dave Brailsford has been speaking ahead of the start of the 2020 season.



Listen to his thoughts on the upcoming season, the team's Grand Tour aspirations and a special message for Team INEOS fans. pic.twitter.com/JlLfZvmG0K — Team INEOS (@TeamINEOS) January 16, 2020





Brailsford nie zdradził natomiast szczegółów dotyczących startów Michała Kwiatkowskiego. Wiemy, że Polak nie przystąpi do rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu Tour Down Under, choć jeszcze w końcówce ubiegłego roku właśnie w Australii planował rozpocząć swój sezon. Jego nadrzędnym celem jest zbudowanie odpowiedniej formy na igrzyska w Tokio.