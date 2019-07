Piekło na mecie Tour de France. Uciekinier Ciccone wyrwał koszulkę lidera

Przeżyjmy to jeszcze raz. Najważniejsze wydarzenia Wielkiej Pętli w 2018 roku.

Żywa legenda Wielkiej Pętli, zawodnik który wygrywał we wszystkich wielkich wyścigach. W 2019 niestety doznał poważnego wypadku. Czy wróci jeszcze na trasy?

Kwiatkowski zaprasza do oglądania Wielkiej Pętli w Eurosporcie

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) ucierpiał na pierwszym etapie Tour de France. Lider kazachskiej grupy i jeden z kandydatów do triumfu w Wielkiej Pętli krwawił, ale kontynuował jazdę. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

- Jesteśmy gotowi do walki jutro o zwycięstwo w drużynowej jeździe na czas - zapowiedział Michał Kwiatkowski (Team INEOS) na mecie pierwszego etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

- Niestety załapałem się w jedną z kraks, ale jestem na szczęście cały i bez problemu podejdę jutro do etapu. Dziś chcieliśmy zaoszczędzić jak najwięcej sił, zgarnąć koszulkę - powiedział na mecie pierwszego etapu Łukasz Wiśniowski (CCC Team). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Sprawdź, co cię ominęło na pierwszym etapie Tour de France, który wygrał Mike Teunissen. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Na pótrora kilometra przed metą pierwszego etapu Tour de France doszło do kraksy z udziałem m.in. Dylana Groenewegena z grupy Team Jumbo-Visma. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

Rower Michała Kwiatkowskiego gotowy do etapu

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

Zobacz, co powiedział Elia Viviani, który wygral 4. etap Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Wiśniowski po 4. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka kolarzy na trasie 5. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour de France. Ręce w geście triumfu podniósł Włoch Elia Viviani. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Chwila nieuwagi może bardzo źle się skończyć. Boleśnie przekonał się o tym Pierre-Luc Périchon. Kolarz Cofidisu nie zauważył przeszkody na środku drogi i uderzył w nią. Kraksa wyglądała bardzo niebezpiecznie, ale Francuz pozbierał się i wrócił do ścigania. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Peter Sagan (BORA-hansgrohe) po triumfie na 5. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Łukasz Wiśniowski po 5. etapie Tour de France, który zakończył się triumfem Petera Sagana (BORA-hansgrohe). Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour de France, który zakończył się triumfem Petera Sagana (BORA-hansgrohe). Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka kolarzy na 6. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

Piotr Wadecki: odesłaliśmy Bevina do domu

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Zobacz, co powiedział triumfator 6. etapu Tour de France Dylan Teuns (Bahrain Merida). Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Na czwartek organizatorzy Tour de France zaplanowali pierwszy górski etap tegorocznej edycji wyścigu i od razu z myślą o najmocniejszych z mocnych.

Na szóstym odcinku, którego trasa prowadziła przez Wogezy, pasmo górskie we wschodniej Francji, zlokalizowano siedem górskich premii, w tym trzy pierwszej kategorii.



– Zaczyna się stuprocentowe ściganie. To będzie prawdziwy początek rywalizacji – przyznał przed startem lider Team Ineos i siódmy kolarz wyścigu do czwartku Geraint Thomas.



- Ten etap może zatrząść klasyfikacją generalną - wtórował mu kolega z grupy Michał Kwiatkowski.

Piekielne nachylenie

Kolarze mieli do przejechania 160,5 km z Mulhouse do La Planche des Belles Filles. Ostatnie dwa kilometry to prawdziwe piekło. Meta zlokalizowana została na podjeździe pierwszej kategorii, na samym szczycie góry, na który trzeba wjechać szutrową, leśną drogą o nachyleniu w najbardziej stromym miejscu sięgającym 24 proc. Istne piekło!

Źródło: letour.com Profil szóstego etapu Tour de France 2019

Ucieczka po starcie

Szybko, bo zaraz po starcie uformowała się 14-osobowa ucieczka. Na Ballon d'Alsace, podjeździe pierwszej kategorii, uzbierała osiem minut przewagi nad grupą pościgową. Znalazł się w niej Belg Serge Pauwels z polskiej grupy CCC.



Kolejne niełatwe kilometry dawały się we znaki. Od prowadzącej formacji zaczęli odpadać pierwsi kolarze. Najpierw z sił opadł Belg Thomas De Gendt (Lotto Soudal), z czasem także Pauwels.



W końcu na czele wyścigu została czwórka: Ciccone, Teuns oraz Belgowie Tim Wellens (Lotto Soudal) i Xandro Meurisse (Wanty-Gobert). Przed ostatnim, tym morderczym podjazdem uzbierali nad peletonem cztery minuty przewagi, ale ona regularnie topniała, bo pościg mocno nakręcał mistrz świata Alejandro Valverde z teamu Movistar.

W pewnym momencie na czoło goniącej grupy wskoczyli Kwiatkowski z kolegami. Starali się jak mogli, ale byli bez szans na doskoczenie do uciekinierów.

Została czwórka

Cztery kilometry przed metą w grze o etapowe zwycięstwo byli już tylko Ciccone i Teuns. Mieli ponad dwie minuty zapasu nad resztą, a po grymasie na ich twarzach widać było, że także wyraźnie dość tego etapu.

Gdy do końca pozostał kilometr, rozpaczliwie zaatakował Francuz Julian Alaphilippe, który próbował obronić koszulkę lidera. Przed czwartkiem miał minutę i 43 sekundy przewagi nad Ciccone, a Teuns, drugi z harcowników walczących zażarcie o etapowe zwycięstwo, tracił do niego grubo ponad dwie minuty.

Alaphilippe walczył fantastycznie, była ambicja, ale nie starczyło mu mocy. Nie obronił przewagi sprzed etapu i dał sobie wyrwać koszulkę lidera. Do pełni szczęścia zabrakło mu sześć sekund!

Źródło: Getty Images Dylan Teuns i Giulio Ciccone (z tyłu) walczyli ze sobą do samej mety

Wolał zwycięstwo od żółtej koszulki

Na morderczej końcówce wyższy bieg włączył Teuns i odjechał Włochowi. Zwycięzca Tour de Pologne z 2017 roku odniósł największe zwycięstwo w karierze. Drugi na mecie Ciccone wyglądał na smutnego, on też polował na swój pierwszy etapowy triumf w Wielkiej Pętli.

Geraint Thomas miał rację. To był dzień, który mocno poprzestawiał w czołówce klasyfikacji generalnej. Ciccone na pocieszenie zgarnął prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. Sześć sekund za nim jest Alaphilippe, a trzeci w "generalce" Teuns traci do nowego lidera 32 s.

Źródło: PAP/EPA Julian Alaphilippe w szalejącym pyle broni koszulki lidera

Lider CCC dużo stracił

Jeszcze przed startem w czwartek z wyścigu wycofał się Patrick Bevin z polskiej grupy CCC. Nowozelandczyk upadł we wtorek i doznał urazu żeber. W środę pomimo bólu ukończył etap, ale lekarze ostatecznie zdecydowali, że nie powinien jechać dalej. Bevin jest pierwszym kolarzem, który zakończył udział w tegorocznej edycji TdF.



Najlepszy z kolarzy CCC, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro Belg Greg Van Avermaet w klasyfikacji generalnej spadł z 10. na 41. miejsce. Od czwartku Traci do lidera 14 minut i dwie sekundy.

Wyniki 6. etapu, Miluza - La Planche des Belles Filles (160,5 km):

1. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 4:29.03

2. Giulio Ciccone (Włochy/Trek-Segafredo) + 11 s

3. Xandro Meurisse (Belgia/Wanty-Gobert) 1.05

4. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos) 1.44

5. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 1.46

6. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) ten sam czas

7. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 1.51

8. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

9. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 1.53

10. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) ten sam czas

---

49. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 12.20

150. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 22.50



Klasyfikacja generalna:

1. Giulio Ciccone (Włochy/Trek-Segafredo) 23:14.55

2. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) + 6 s

3. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 32

4. George Bennett (N. Zelandia/Jumbo-Visma) 47

5. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos) 49

6. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 53

7. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 58

8. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.04

9. Michael Woods (Kanada/EF Education First) 1.13

10. Rigoberto Uran (Kolumbia/EF Education First) 1.15

---

45. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 15.11

122. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 45.50