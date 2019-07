Sensacyjny zwycięzca pierwszego etapu Tour de France. CCC Team z koszulką w czerwone grochy

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Tour de France 2019. Honorowy start, mistrz poprowadził kolumnę kolarzy W samo południe w... czytaj dalej » W sobotę kolarze mieli do pokonania liczący 194,5 km etap Bruksela-Charleroi-Bruksela. Z belgijskiej stolicy peleton Tour de France startował po raz drugi (poprzednio w 1958 roku). Dużo częściej przez miasto przejeżdżano i tu finiszowano, bo aż 11-krotnie. Piąty Grand Depart w tym kraju upamiętnił 50. rocznicę pierwszego triumfu Eddy'ego Merckxa we francuskim wyścigu.

Van Avermaet liderem klasyfikacji górskiej

Zaraz po starcie do przodu ruszyło czterech kolarzy: Greg Van Avermaet (CCC), Natnael Berhane (Cofidis), Mads Würtz Schmidt (Katiusza) i Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert). Obecność lidera polskiej grupy była zaskoczeniem, ale szybko okazało się, że mierzy on w wygranie pierwszej górskiej premii dnia - Mur de Grammont (3. kategoria), którą wytyczono na 44. km. Po zaciętej walce z Meurisse'm, Van Avermaet minął linię premii na pierwszym miejscu, zapewniając sobie koszulkę najlepszego górala i uczestnictwo w dekoracji.

Oglądaj Wideo: Eurosport Pierwsza premia górska dla Van Avermaeta

Ze szczytu pierwszej premii do linii wytyczającej drugą pozostawały ledwie cztery kilometry. Na Bosbergu (4. kategoria) Meurisse zameldował się przed liderem Pomarańczowych, ale to Van Avermaet miał na swoim koncie pierwsze miejsce na wyżej punktowanym wzniesieniu, co gwarantowało mu przodownictwo w klasyfikacji.

Po dwóch premiach Belg powrócił do peletonu, zostawiając z przodu trójkę śmiałków.

Sagan w swoim żywiole

Peleton w pełni jednak kontrolował sytuację, a najbardziej dbała oto grupa Bora-Hansgrohe, która doścignęła ucieczkę. Peter Sagan, który ma ochotę na siódme zwycięstwo w klasyfikacji punktowej Tour de France, za wszelką cenę chciał wygrać lotny finisz zlokalizowany 69 km przed metą i cel ten zrealizował. Drugi finiszował Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), a trzeci był Van Avermaet.

Oglądaj Wideo: Eurosport Peter Sagan wygrał lotny finisz

W drugiej połowie dystansu, już po przejechaniu lotnej premii, uciekał w pojedynkę Stephane Rossetto (Cofidis), ale jego akcja z góry skazana była na niepowodzenie. 9 km przed metą Francuz wchłonięty został przez rozpędzony peleton.

Upadek Fuglsanga

18 km przed metą w kraksie uczestniczył jeden z kandydatów do podium Jakob Fuglsang (Astana). Na łokciu Duńczyka pojawiła się krew, a co gorsza, płynęła ona także spod jego okularów, co sugerowało, że z jego łukiem brwiowym też nie jest najlepiej. Z miejsca do pomocy zostali mu koledzy z grupy, dzięki którym po dziesięciu minutach triumfator Criterium du Dauphine doścignął grupę zasadniczą.

Oglądaj Wideo: Eurosport Jakob Fuglsang ucierpiał w kraksie

Sensacja w końcówce

1,5 km przed końcową linią w Brukseli doszło w peletonie do kolejnej kraksy. Ucierpiał w niej jeden z najszybszych sprinterów w stawce Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

Holenderska grupa miała jednak w swoim składzie kolarza, który był w stanie go zastąpić. Mike Teunissen na ostatnich metrach końcówki, po lekko nachylonej szosie, niespodziewanie wyprzedził Petera Sagana i zamkniętego na finiszu Caleba Ewana.

Dla 26-letniego Holendra to dopiero szóste zwycięstwo w karierze i bezwzględnie największy z dotychczasowych sukcesów. Inną kwestią jest, że od maja prezentuje bardzo wysoką formę, wygrywając Cztery Dni Dunkierki, Hammer Stavanger i ZLM Tour.

W niedzielę "drużynówka"

W tegorocznej Wielkiej Pętli startuje 176 zawodników z 22 drużyn, w tym po raz pierwszy z polskiej - CCC. W stawce jest dwóch polskich kolarzy - Michał Kwiatkowski (Ineos) i debiutant Łukasz Wiśniowski (CCC).

W niedzielę w Brukseli odbędzie się jazda drużynowa na czas na dystansie 27 km. Wyścig zakończy się 28 lipca tradycyjnie w Paryżu.

Relacje na żywo codziennie w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

Wyniki 1. etapu Tour de France:

1.Mike Teunissen (Holandia) Team Jumbo-Visma 4:22:47

2.Peter Sagan (Słowacja) Bora-Hansgrohe

3.Caleb Ewan (Australia) Lotto Soudal

4.Giacomo Nizzolo (Włochy) Dimension Data

5.Sonny Colbrelli (Włochy) Bahrain-Merida

6.Michael Matthews (Australia) Team Sunweb

7.Matteo Trentin (Włochy) Mitchelton-Scott

8.Oliver Naesen (Belgia) AG2R La Mondiale

9.Elia Viviani (Włochy) Deceuninck-QuickStep

10.Jasper Stuyven (Belgia) Trek-Segafredo

...

160. Michał Kwiatkowski (Polska) Team Ineos

170. Łukasz Wiśniowski (Polska) CCC Team wszyscy ten sam czas