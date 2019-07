Wielka ucieczka w Tour de France. Alaphilippe odzyskał koszulkę lidera

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym Michał Kwiatkowski oraz lider zespołu Geraint Thomas. Polak musiał poczekać na nowy rower, reszta rzuciła do się odrabiania strat. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Na 200-kilometrowej trasie naszpikowanej pagórkami etapu organizatorzy przygotowali siedem górskich premii. Ostatnia (Cote de la Jaillere) była jednocześnie premią z bonifikatami do klasyfikacji generalnej. Było się o co bić.



Błyskawicznie po starcie utworzyła się ucieczka dnia, w skład której wszedł Alessandro de Marchi z polskiej grupy CCC. Razem z nim zabrali się De Gendt (Lotto Soudal), Ben King (Dimension Data) i Niki Terpstra (Total Direct Energie).

De Gendt i De Marchi odłączyli się

W pewnym momencie uciekinierzy uzbierali nawet pięć minut "zapasu" nad peletonem.

Walka o etapowe zwycięstwo rozpoczęła się na dobre niecałe 70 km przed metą, gdy De Gendt i De Marchi odjechali dwójce dotychczasowych współtowarzyszy.



Belg z Włochem mieli problem z utrzymaniem narzuconego przez siebie tempa. Z każdym kolejnym kilometrem tracili pieczołowicie wypracowaną przewagę. 25 km przed metą, blisko Cote de la Jaillere, wyprzedzali grupę pościgową o niespełna dwie minuty.

De Gendt został sam

Za chwilę De Gendt został sam, bo kolarz CCC Team opadł z sił. Ale emocje się nie skończyły, bo w pościg za Belgiem udali się Francuzi Julian Alaphilippe i Thibau Pinot (Groupama-FDJ). Obydwaj mieli chrapkę na etapowe zwycięstwo, a Alaphilippe na odzyskanie żółtej koszulki lidera, którą stracił w czwartek na rzecz Giulio Ciccone z Trek-Segafredo.



W De Gendta jakby wstąpiły nowe siły. Gdy do końca miał jeszcze 500 metrów, to jeszcze odwracał się niepewnie, ale nie zamierzał się poddać. Kilkadziesiąt metrów przed metą szczęśliwy podniósł ręce. Wiedział, że wygrał. To jego drugie etapowe zwycięstwo w TdF. Drugi wjechał Pinot, trzeci Alaphilippe. Obydwaj z sześciosekundową stratą do zwycięzcy. Ten ostatni i tak dopiął swego. Od soboty znów jest liderem.



Na ósmej pozycji ukończył etap najlepszy z kolarzy polskiej drużyny CCC Belg Greg Van Avermaet.

Źródło: PAP/EPA Julian Alaphilippe ma, co chciał. Znów jest liderem

Upadek Kwiatkowskiego

15 kilometrów przed metą w peletonie doszło do kraksy z udziałem Michała Kwiatkowskiego. Zamieszany w nią był również jego kolega z Ineos, Geraint Thomas. "Kwiato" musiał wymienić rower i pojechał dalej. Skończył na 32. miejscu, z ponad czterominutową stratą do De Gendta.

Thomas, ubiegłoroczny zwycięzca Wielkiej Pętli, też łatwo się nie poddał. Zdołał wrócić do peletonu. Sobotnie ściganie skończył na 10. miejscu.

W klasyfikacji generalnej Alaphilippe ma przewagę 23 sekund nad Ciccone oraz 53 nad Pinot.

Wyniki 8. etapu, Macon - Saint-Etienne (200 km):

1. Thomas De Gendt (Belgia/Lotto-Soudal) - 5:00.17

2. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 6 s

3. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) ten sam czas

4. Michael Matthews (Australia/Sunweb) 26

5. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

6. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott)

7. Xandro Meurisse (Belgia/Wanty-Gobert)

8. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC)

9. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos)

10. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) ten sam czas

...

43. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 4.25

133. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 26.32



Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) - 34:17.59

2. Giulio Ciccone (Włochy/Trek-Segafredo) 23 s

3. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 53

4. George Bennett (Nowa Zelandia/Jumbo-Visma) 1.10

5. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) 1.12

6. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 1.16

7. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.27

8. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 1.38

9. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 1.42

10. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 1.45

...

43. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 23.46

131. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 1:15.32