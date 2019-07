Żółta moc w Tour de France. Lider nie oddał prowadzenia

Przeżyjmy to jeszcze raz. Najważniejsze wydarzenia Wielkiej Pętli w 2018 roku.

Żywa legenda Wielkiej Pętli, zawodnik który wygrywał we wszystkich wielkich wyścigach. W 2019 niestety doznał poważnego wypadku. Czy wróci jeszcze na trasy?

Kwiatkowski zaprasza do oglądania Wielkiej Pętli w Eurosporcie

Kwiatkowski zaprasza do oglądania Wielkiej Pętli w Eurosporcie

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) ucierpiał na pierwszym etapie Tour de France. Lider kazachskiej grupy i jeden z kandydatów do triumfu w Wielkiej Pętli krwawił, ale kontynuował jazdę. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

- Jesteśmy gotowi do walki jutro o zwycięstwo w drużynowej jeździe na czas - zapowiedział Michał Kwiatkowski (Team INEOS) na mecie pierwszego etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

- Niestety załapałem się w jedną z kraks, ale jestem na szczęście cały i bez problemu podejdę jutro do etapu. Dziś chcieliśmy zaoszczędzić jak najwięcej sił, zgarnąć koszulkę - powiedział na mecie pierwszego etapu Łukasz Wiśniowski (CCC Team). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Sprawdź, co cię ominęło na pierwszym etapie Tour de France, który wygrał Mike Teunissen. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Na pótrora kilometra przed metą pierwszego etapu Tour de France doszło do kraksy z udziałem m.in. Dylana Groenewegena z grupy Team Jumbo-Visma. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

Triumfator premierowego etapu TdF zaskoczony. "To naprawdę dziwny dzień" Mike Teunissen z... czytaj dalej » Kolarze zostali w Brukseli, gdzie w sobotę uroczyście otwarto 106. edycję Wielkiej Pętli. Drugi etap, czasówka na dystansie niespełna 28 km, prowadziła po brukselskich ulicach. Ośmioosobowe drużyny startowały spod Pałacu Królewskiego, w starej części miasta. Stąd należało zachować szczególną uwagę, bo wąska i kręta trasa mogła być zdradliwa.

Po drodze do mety zlokalizowanej w okolicach stadionu Króla Baudouina (wybudowanego w miejscu dawnego Heysel) zawodnicy mieli do zaliczenia parę podjazdów i zjazdów, by przypadkiem nie było za łatwo.

Koszulki sensacyjnego lidera po pierwszym etapie Mike'a Teunissena broniła drużyna Jumbo-Visma.

Ineos wysoko zawiesiło poprzeczkę

Wystartowała jako ostatnia. Jej kolarze, na czele z ekspertem od sprintów Tonym Martinem, pojechali kapitalnie, płynnie się zmieniali i na metę wjechali z 20-sekundową przewagą nad grupą Ineos Michała Kwiatkowskiego.

Oglądaj Wideo: Eurosport Zespół Jumbo-Visma wygrał czasówkę na 2. etapie Tour de France

Polak z kolegami byli mocno niepocieszeni. Przewodzili stawce od początku. Ruszyli jako pierwsi. Skończyli z czasem 29.18. Po swojej jeździe usiedli przed monitorami i w skupieniu obserwowali poczynania konkurencji.

Długo wydawało się, że wszystko skończy się po myśli brytyjskiego zespołu. Inni faworyci, zespoły Katusha-Alpecin i Sunweb, nie poradziły sobie, zabrakło im niewiele. Straciły po kilka sekund do prowadzących.

Zupełnie nie poszło za to grupie Movistar, która nie zmieściła się w 30 minutach.

Wielkie emocje zrobiły się, gdy na trasę wyjechali kolarze Deceuninck-Quick Step. Byli mocni. Widać, że atakowali pierwsze miejsce, ale do pełni szczęścia zabrakło im zaledwie sekundy!

Od początku w ekspresowym tempie

Na koniec przyszła kolej na jadących na żółto zawodników Jumbo-Visma. Od początku narzucili wysokie tempo. Pierwszy odcinek pomiarowy poprawili o jedenaście sekund. Było pewne, że oni w niedzielę jadą, żeby wygrać. I wygrali.

Źródło: PAP/EPA Mike Teunissen pozostał liderem wyścigu

Na koniec wszyscy, Mike Teunissen i koledzy z holenderskiej formacji, podnieśli ręce. Wygrali, a on pozostał liderem wyścigu. Team Ineos skończył drugi, Deceuninck - Quick Step - trzeci.

Polska grupa CCC celowała w czołową piątkę, ale musiała zadowolić się siódmym miejscem, ale to nie był zły występ ekipy Piotra Wadeckiego. Do trzeciego miejsca straciła dziesięć sekund.

W klasyfikacji indywidualnej z grupy CCC najwyżej, na 30. pozycji, jest sklasyfikowany mistrz olimpijski z Rio de Janeiro Belg Greg Van Avermaet - strata 41 s. Michał Kwiatkowski (Ineos) jest 72., a debiutujący w TdF Łukasz Wiśniowski (CCC) - 146.

W poniedziałek, kiedy zostanie rozegrany trzeci etap z Binche do Epernay o długości 215 km, kolarze przeniosą się z Belgii do Francji.

Wyścig zakończy się 28 lipca, tradycyjnie w Paryżu.

Oglądaj Wideo: Eurosport CCC Team na trasie 2. etapu Tour de France

Wyniki 2. etapu Tour de France 2019

Bruksela (27,6 km, jazda drużynowa na czas):

1. Team Jumbo-Visma 28:57

2. Team INEOS + 00:20

3. Deceuninck - Quick Step 00:21

4. Team Katusha Alpecin 00:26

5. Team Sunweb - taki sam czas

6. EF Education First 00:28

7. CCC Team 00:31

8. Groupama - FDJ 00:32

9. Bahrain Merida 00:36

10. Astana Pro Team 00:41

Klasyfikacja generalna po dwóch etapach:

1. Mike Teunissen (Team Jumbo-Visma) 25 4:51:34

2. Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) + 0:10

3. Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma)

4. Tony Martin (Team Jumbo-Visma)

5. George Bennett (Team Jumbo-Visma) - ten sam czas

6. Gianni Moscon (Team Ineos) - 0:30

7. Egan Bernal (Team Ineos)

8. Geraint Thomas (Team Ineos)

9. Dylan van Baarle (Team Ineos - ten sam czas

10. Elia Deceuninck Viviani (Quick Step) - 0:31