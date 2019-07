Viviani przełamał niemoc. Wielkie chwile grupy Deceuninck-Quick Step

Przeżyjmy to jeszcze raz. Najważniejsze wydarzenia Wielkiej Pętli w 2018 roku.

Żywa legenda Wielkiej Pętli, zawodnik który wygrywał we wszystkich wielkich wyścigach. W 2019 niestety doznał poważnego wypadku. Czy wróci jeszcze na trasy?

Kwiatkowski zaprasza do oglądania Wielkiej Pętli w Eurosporcie

Kwiatkowski zaprasza do oglądania Wielkiej Pętli w Eurosporcie

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) ucierpiał na pierwszym etapie Tour de France. Lider kazachskiej grupy i jeden z kandydatów do triumfu w Wielkiej Pętli krwawił, ale kontynuował jazdę. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

- Jesteśmy gotowi do walki jutro o zwycięstwo w drużynowej jeździe na czas - zapowiedział Michał Kwiatkowski (Team INEOS) na mecie pierwszego etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

- Niestety załapałem się w jedną z kraks, ale jestem na szczęście cały i bez problemu podejdę jutro do etapu. Dziś chcieliśmy zaoszczędzić jak najwięcej sił, zgarnąć koszulkę - powiedział na mecie pierwszego etapu Łukasz Wiśniowski (CCC Team). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Sprawdź, co cię ominęło na pierwszym etapie Tour de France, który wygrał Mike Teunissen. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Na pótrora kilometra przed metą pierwszego etapu Tour de France doszło do kraksy z udziałem m.in. Dylana Groenewegena z grupy Team Jumbo-Visma. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

Rower Michała Kwiatkowskiego gotowy do etapu

Rower Michała Kwiatkowskiego gotowy do etapu

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

Zobacz, co powiedział Elia Viviani, który wygral 4. etap Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Wiśniowski po 4. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Julian Alaphilippe najlepszy w poniedziałek. W nagrodę został liderem wyścigu Julian... czytaj dalej » Na wtorkowym etapie kolarze mieli do przejechania 213,5 km z Reims do Nancy. Na płaskiej trasie zlokalizowano dwie górskie premie czwartej kategorii – na 121. i 199. kilometrze.

Waleczny Schär

Tuż po starcie do przodu ruszyło trzech kolarzy - Michael Schär (CCC), Yoann Offredo i Frederik Backaert (Wanty). Najaktywniejszy był zawodnik polskiej grupy, który najczęściej pracował na czele, wygrał pierwszą górską premię (côte des Rosières) i dał się doścignąć peletonowi jako ostatni, 16,5 km przed metą. Dzięki temu Szwajcar pojedzie w środę z czerwonym numerem, przyznawanym codziennie najwaleczniejszemu kolarzowi dnia.

66 km przed metą wytyczono lotny sprint. Z peletonu najszybszy był na nim Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), który stoczył zwycięską walkę z Sonnym Colbrellim (Bahrain-Merida) i Peterem Saganem (Bora Hansgrohe).

W końcówce plany sprinterskim grupom chciał pokrzyżować jeszcze Lilian Calmejane (Total Direct Energie), który zaatakował 11 km przed metą, ale na czele utrzymał się tylko przez pięć kilometrów.

Viviani doczekał się sukcesu

Ostatni kilometr należał do kolarzy Deceuninck-Quick Step, choć wcześniej niezwykle aktywna była ekipa Dimension Data. Zawodnicy belgijskiej grupy skutecznie ustawili pociąg, a jako ostatni Vivianiego znakomicie rozprowadził Maximiliano Richeze.

Ostatnie 150 m było popisem Włocha, który wybrał optymalny tor jazdy i nie dał szans rywalom. Był to jego premierowy triumf w Tour de France. 30-latek ma też na swoim koncie pięć etapowych zwycięstw w Giro d’Italia (2015, 2018) i trzy we Vuelta a Espana (2018). W tym sezonie bardzo zależało mu na triumfie we włoskim tourze, ale skończył z dwoma drugimi miejscami.

Oglądaj Wideo: Eurosport Viviani po wygraniu 4. etapu Tour de France

Nie obyło się bez kraks

W trakcie rywalizacji w kraksy uwikłani byli m.in. Tony Gallopin (Ag2r-La Mondiale), Serge Pauwels (CCC), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Michael Woods (EF Education First) i Gianni Moscon (Ineos), ale żaden z nich poważnie nie ucierpiał.

Na środę zaplanowano pagórkowaty etap z Saint-Dié-des-Vosges do Colmar (175,5 km). Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 13:05.

Wyniki 4. etapu:

1. Elia Viviani (Włochy) Deceuninck-QuickStep

2. Alexander Kristoff (Norwegia) UAE Team Emirates

3. Caleb Ewan (Australia) Lotto Soudal

4. Peter Sagan (Słowacja) Bora-Hansgrohe

5. Dylan Groenewegen (Holandia) Team Jumbo-Visma

6. Mike Teunissen (Holandia) Team Jumbo-Visma

7. Giacomo Nizzolo (Włochy) Dimension Data

8. Jasper Stuyven (Belgia) Trek-Segafredo

9. Michael Matthews (Australia) Team Sunweb

10. Christophe Laporte (Francja) Cofidis Solutions Credits

...

106. Łukasz Wiśniowski (Polska) CCC Team

162. Michał Kwiatkowski (Polska) Team Ineos 2:31

Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja) Deceuninck-QuickStep 14:41:39

2. Wout Van Aert (Belgia) Team Jumbo-Visma 0:00:20

3. Steven Kruijswijk (Holandia) Team Jumbo-Visma 0:00:25

4. George Bennett (Nowa Zelandia) Team Jumbo-Visma

5. Michael Matthews (Australia) Team Sunweb 0:00:40

6. Egan Bernal (Kolumbia) Team Ineos

7. Geraint Thomas (Wielka Brytania) Team Ineos 0:00:45

8. Enric Mas (Hiszpania) Deceuninck-QuickStep 0:00:46

9. Greg Van Avermaet (Belgia) CCC Team 0:00:51

10. Wilco Kelderman (Holandia) Team Sunweb

...

68. Michał Kwiatkowski (Polska) Team Ineos 4:31

136. Łukasz Wiśniowski (Polsk) CCC Team 16:24